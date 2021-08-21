اعفاء عملاء مصرف الراجحي وخطوات تقديم طلاب الاعفاء بالسعودية

اعفاء عملاء مصرف الراجحي، من الموضوعات الهامة التي تشغل بال الكثيرين من مستفيدي بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر مصرف الراجحي من اهم البنوك داخل الأراضي السعودية والذي يقدم خدمات عديده منها طلب اعفاء من قرض الراجحي وهو عنوان مقالتنا اليوم، ولأهمية هذا الموضوع فسوف نتحدث عنه تفصيليا ونتعرف على اعفاء مصرف الراجحي، حيث كان هناك أمر ملكي اعفاء مصرف الراجحي بشروط قام بتحديدها الديوان الملكي وهذا من الأخبار التي سعد بها عملاء البنك، وهو موضوع متداول في المملكة حيث اعفاء مصرف الراجحي 1443 يعتبر من اهو الأخبار لدى العديد من الأشخاص ومنهم المقيمين أيضا من الأجانب من مختلف الجنسيات.

اعفاء عملاء مصرف الراجحي

يقدم بنك الراجحي العديد من القروض والتمويلات المختلفة لكل الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية سواء مواطنين أو ومقيمين أجانب، منها تمويل شخصى بدون تحويل راتب، وأيضا التمويل العقاري بنك الراجحي، وغيرها من القروض الأخري التي تقدم بشكل بسيط و اجرائات سهله، أما اعفاء عملاء مصرف الراجحي فهو من المميزات التي يمتلكها الراجحي المقدمة لجميع مستفيدي القروض، وللظروف التي تمر بها المملكة فقد اطلق البنك اعفاء بنك الراجحي الجديد، حيث يهتم الراجحي بالحالات المادية للعميل ويقوم على مساندة الشخص المستفيد، الاعفاء الجديد من الراجحي جاء بأمر من الديوان الملكي انه عند وفاة المقترض تعفي أسرته من دفع الأقساط المتبقية باستثناء الحالات الأتية.

حالات تستثنى من اعفاء بنك الراجحي

في حالة أن المقترض قام الانتحار عمدا.

إذا كانت الوفاه بسبب حكم قضائي.

إذا كانت سبب الوفاة ممارسة الألعاب الخطيرة مثل سباق الخيل أو سباق السيارات الخ.

شروط اعفاء بنك الراجحي

أولا يجب تقديم صورة من الهوية الوطنية للمتوفى وصورة من الهوية الوطنية للورثه.

لابد أن يكون ورث المتوفى اقل من الأقساط المتبقية.

تقديم نموذج للحالة المالية للمتوفى والأقساط التي قام بسدادها قبل الوفاه.

معرفة نوع القرض التي حصل عليه المتوفى.

كيفية تقديم طلب اعفاء مصرف الراجحي

هناك خطوات يجب اتباعها من اجل تقديم طلب اعفاء بنك الراجحي، ولابد من عمل جميع خطوات اعفاء عملاء مصرف الراجحي بشكل صحيح للموافقه على الطلب وهى كالتالي.