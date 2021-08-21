كيف أعرف رقم الصك برقم الهوية 1443

يتسائل الآلاف من مواطني المملكة العربية السعودية عن كيف أعرف رقم الصك برقم الهوية على مواقع التواصل الإجتماعي، وتُعد هذه الخدمة أحد أبرز وأهم الخدمات التي تقدمها وزارة العدل السعودية للمواطنين إلكترونياً عبر موقعها الرسمي في ظل جهودها في الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة في الآونة الأخيرة، وتسعى الوزارة دائماً إلى إضافة العديد من الخدمات الإلكترونية الجديدة بهدف توفير وقت وجهد المواطنين وعدم اضطرارهم إلى التوجه إلى مقرات الوزارة، وقد اهتمت الحكومة السعودية في السنوات الحالية بالإعتماد على التقنية الحديثة كأحد أهم المحاور الرئيسية في تحقيق رؤية السعودية 2030م، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية معرفة رقم الصك برقم الهوية كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن الصكوك العقارية برقم الهوية، فإلى نص المقال.

كيف أعرف رقم الصك برقم الهوية

تُعد الأملاك والصكوك العقارية أحد أهم المتطلبات التي يهتم بها المواطن السعودي ويبحث عنها، ولذلك أعددنا لكم كل الخطوات اللازمة للإستعلام عن الصك العقاري برقم الهوية كالتالي:

أولاً ينبغى التوجه إلى الموقع الإلكتروني لوزارة العدل السعودية على الإنترنت.

على الإنترنت. ثانياً ستجد أيقونة الخدمات الإلكترونية لديك أعلى الصفحة الرئيسية قم بالضغط عليها وستظهر لك قائمة بها العديد من الخدمات.

ثالثاً اختر الآن من القائمة خدمة الإستعلام عن الصك العقاري.

رابعاً سيطلب منك الموقع إدخال بعض البيانات الهامة مثل رقم وتاريخ الصك ورقم الهوية الخاصة بك.

خامساً الآن قم بالضغط على كلمة استعلام فستظهر لك خلال ثواني معدودة كل المعلومات عن الصك العقاري الخاص بك.

الإستعلام عن رقم الصك

أطلقت وزارة العدل السعودية بوابة منصة ناجز الإلكترونية لكي تقدم من خلالها الخدمات الإلكترونية الهامة للمواطنين، ونوضح لكم الآن خطوات الإستعلام عن رقم الصك العقاري عبر الخطوات التالية: