نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإستعلام عن الصكوك العقارية برقم الهوية 1443 في المقال التالي
يبحث الآلاف من مواطني المملكة العربية السعودية عن كيفية الإستعلام عن الصكوك العقارية برقم الهوية على محرك البحث “جوجل”، وتقدم وزارة العدل السعودية خدمات إلكترونية كثيرة من بينها خدمة الإستعلام عن الصكوك إلكترونياً توفيراً لوقت وجهد المواطن السعودي بدلًا من تخصيص يوم كامل للتوجه إلى مقرات وفروع الوزارة، ومن أكثر الخدمات الإلكترونية التي يبحث عنها المواطنون خدمات المحاكم والعقارات بجانب سعى الوزارة إلى إضافة العديد من الخدمات للتسهيل على المواطنين، وتقدم الوزارة جميع خدماتها عبر البوابة الإلكترونية ناجز لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين، وفي إطار اهتمام موقعنا بتوضيح أبرز وأهم الخدمات السعودية نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية الإستعلام عن الصكوك العقارية برقم الهوية كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن الأملاك برقم الهوية، فإلى نص المقال.
الإستعلام عن الصكوك العقارية برقم الهوية
يُمكن لجميع المواطنين السعوديين التعرف على تفاصيل الصحكوك العقارية الخاصة بهم عن طريق عدة خطوات نوضحها لكم كالتالي:
- أولاً يقوم المواطن بالتوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة العدل على الإنترنت.
- ثانياً بعد دخوله إلى الصفحة الرئيسية للموقع يبحث عن قائمة الخدمات الإلكترونية ويقوم بالضغط عليها.
- ثالثاً يقوم بإختيار الخدمة المرادة من القائمة ألا وهى خدمة الإستعلام عن الصك العقاري.
- رابعاً يقوم الآن بإدخال رقم وتاريخ الصك العقاري.
- خامساً يضغط على كلمة استعلام فتظهر له كافة التفاصيل عن الصك العقاري الخاص به مثل نوع الصك ومساحته ورقم القطعة التي بها الصك والمدينة والحي.
وهكذا نكون استعلمنا عن الصك العقاري بشكل إلكتروني بسيط غير معقد ولا يتطلب وقت كثير.
التحقق من الصك العقاري
تقدم وزارة العدل السعودية خدمة التحقق من الصك العقاري عن طريق خطوات إلكترونية بسيطة نوضحها لكم كالتالي:
- الخطوة الأولى زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة العدل السعودية.
- وثانياً النقر على قائمة الخدمات الإلكترونية واختيار خدمة كتابات العدل.
- ثم النقر على اختيار التحقق من الصك العقاري.
- وبعد ذلك يتوجب كتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
- وأخيراً الضغط على كلمة تحقق حتى تظهر كل التفاصيل الخاصة بالصك العقاري.
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