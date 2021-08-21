القرض العقاري المدعوم شروطه وأهم المستندات المطلوبة للحصول عليه ومجالاته

القرض العقاري المدعوم شروطه من صندوق التنمية وأهم المستندات المطلوبة للحصول عليه، حيث يقوم صندوق التنمية العقاري بتقديم خدمة جديدة للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث يعمل صندوق التنمية العقاري في المملكة على تقديم يد المساعدة دائما للمواطنين ذو المستوي المادي الضعيف والمتوسط، كما يساعدهم ليتمكنوا من التغلب على الظروف المعيشية الصعبة، ومن بين هذه الخدمات خدمة القرض العقاري المدعوم والذي يقوم العديد بالبحث عن تعريفه كما يريدوا معرفة ما هي أهم شروط الحصول عليه وما هي المستندات والمتطلبات المطلوبة حتي يتمكنوا من الحصول على الموافقة على هذا القرض، وهو ما سنقوم بعرضه اليوم في هذا المقال.

القرض العقاري المدعوم وشروطه

لقد قام صندوق التنمية العقاري بوضع العديد من الشروط التي يجب توافرها في المواطن حتي يستطيع الحصول على الموافقة على هذا القرض، ويمكن ذكر أهم هذه الشروط كالتالي :

أولا يجب أن يكون عمر المواطن المقدم على هذا القرض يتراوح ما بين عمر ال20 إلي 70 عاما.

كما يجب أن يكون المقدم على القرض من ضمن القائمة الخاصة بالدعم السكني.

وكذلك يجب أن يكون موظفا داخل القطاعات الحكومية أو شبه الحكومية بالمملكة.

يستطيع الأشخاص الذين يعملون بالقطاعات العسكرية أو القطاعات الخاصة بالتقدم. ولكن يجب أن تكون هذه الشركات لديها تعامل دائم مع أحد البنوك وتستطيع التعرف على منح الأراضي السعودية إلكترونيا1442 التقديم عبر وزراة الإسكان السعودية

ويجب أن لا تقل مدة العمل بالقطاعات الخاصة عن ثلاثة أشهر.

أن لا تقل مدة العمل في القطاعات الحكومية عن شهر.

وكذلك يجب أن يكون للشخص المتقدم للقرض حساب داخل البنك الخاص بالاستثمارات ليتم تحويل الراتب الخاص به كل شهر على الحساب البنكي.

ألا تقل المساحة للعقار عن 80 مترا.

كما يجب ألا يقل الدخل الشهري للشخص عن 12 ألف ريال سعودي.

ما هو القرض العقاري المدعوم

القروض المدعومة هي عبارة عن مجموعة من البرامج المختلفة للتمويل السكني والتي ترتبط بالصندوق الخاص بالتنمية العقاري، وعلي كل من لديه الرغبة للاستمتاع بهذا القرض فعليه أن يقوم بالتوجه إلى البنك السعودي الخاص بالاستثمارات حتي يتم شراء العقار الذي يناسبه. حيث يقوم صندوق التنمية العقاري بالمملكة العربية السعودية بتقديم دعم يصل نسبته إلى 100٪. كما يتم تقديم هذا القرض لمن هم رواتبهم أقل من 14 ألف ريال سعودي. حيث يتمكن العميل من الحصول على دعم يصل قيمته إلى 500 ألف ريال سعودي كحد أقصى. وهناك مجموعه من المجالات التي يتمكن العميل من الحصول على القرض للقيام بها ويمكننا عرضها كما يلي :

شراء وحدة سكنية على الخارطة

وكذلك شراء وحدة جاهزة سكنية

أو بناء عقار شخصي

أهم المستندات المطلوبة للحصول علي القرض