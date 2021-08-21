بالتقسيط 150 ألف ريال للعاطل والموظف بدون فوائد لدى منتج نفاذ للعمل الحر

بالتقسيط الشهري الميسر لمدة 60 شهر هو أحد المزايا التمويلية المقدمة لدى بنك التسليف والادخار السعودي في المملكة والذي يطلق عليه بنك التنمية الاجتماعية في الوقت الحالي وتلك الميزة يتم توفيرها عند التقديم على منتج نفاذ تمويل العمل الحر الذي يمتاز أيضاً بمزايا عديدة ومتنوعة ومنها الحصول على التمويل المناسب بدون دفع أي فوائد مالية إضافية على المبلغ التمويلي سواء كان للتمويل العيني ويصل إلى 150 ألف ريال سعودي أو كان للتمويل النقدي ويصل إلى 60 ألف ريال سعودي في المملكة ويرغب العاطلين والموظفين الحصول على التمويل ولكن بعد توفير كافة شروط منتج نفاذ للعمل الحر في السعودية المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية وتحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي بالمملكة العربية السعودية.

الضمانات والشروط الواجبة للموافقة على طلب تمويل العمل الحر

يحصل الآن العاطلين والموظفين على منتج نفاذ تمويل العمل الحر بدون فوائد مالية إضافية على المبلغ التمويلي المناسب لهم في المملكة عام ١٤٤٣ هجرياً ولكن لن يحدث ذلك إلا بعد توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على تمويل العمل الحر بالمملكة كما يلي بكافة التفاصيل المتاحة:

إصدار وثيقة العمل الحر للعاطل والموظف السعودي بالمملكة العربية السعودية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قبل التقديم على تمويل العمل الحر .

متاح رابط منتج نفاذ للعمل الحر لدى بنك التنمية الاجتماعية عندما يكون عمر العميل المتقدم من 21 عام ويصل إلى 60 عام فقط لا غير.

على كل الموظفين السعوديين في المملكة التأكد قبل التقديم على قرض العمل الحر بأن دخله الشهري لا يزيد عن أربعة عشر ألف ريال سعودي.

تمويل العمل الحر في السعودية مخصص لكل العاطلين عن العمل أو الموظفين السعوديين لدى بنك التنمية الاجتماعية.

أهم المميزات المعلنة لدى منتج نفاذ للعمل الحر بنك التنمية الاجتماعية