نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تجديد جواز السفر السعودي وتعرف على سعر التجديد لمدة 10 سنوات أو لمدة 5 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تجديد جواز السفر السعودي الذي لا غنى عنه للكثير من محبي السفر سواء للسياحة أو العمل في المملكة العربية السعودية، حيث أن تجديد جواز السفر السعودي ليس بلأمر الذي يستهان به، فهناك الكثير من الإجراءات القانونية التي يجب إتباعها قبل البدء في هذه الإجراءات، ومن هذا المنطلق وضعت وزارة الداخلية المملكة العربية السعودية العديد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في تجديد جوازات سفرهم و شروط تجديد جواز السفر السعودي ليست بالصعبة ولكنها مهمه، وذلك لحرص الحكومة السعودية علي تيسير الأمور والإجراءات الحكومية لدى المواطنين السعوديين.

وكان تجديد جواز السفر السعودي في البداية أمر شاق ومتعب وقد يأخذ عدد من الأيام ولكن الآن مع الخدمة الجديدة فقد أصبح الأمر كله في منتهى السهولة فقد كان الأمر قديما يتم عن طريق مجموعة من المعاملات المالية والمستندات والأمور الإدارية المعقدة .

وقالت الجوازات، إن هذه الخدمة تمكّن المواطن من تجديد جواز السفر السعودي له أو لأحد التابعين له “ممن لديه الهوية الوطنية”، إلكترونياً في أي وقت دون النظر إلى المدة المتبقية في الجواز ، وذلك من خلال الدخول على حسابه الشخصي في بوابة وزارة الداخلية منصة “أبشر” واختيار أيقونة تجديد جواز السفر من قائمة الخدمات الإلكترونية وإتمام بقية متطلبات الخدمة.

ودعت المديرية العامة للجوازات، المواطنين، إلى المحافظة على جوازات سفرهم من التلف أو الفقدان وعدم إهمالها أو رهنها أو إساءة استعمالها ووضع الجوازات في الأماكن المخصصة والآمنة، وأن أي كشط أو خدش أو تعديل على الجواز يُعد تزويراً يحاسب عليه صاحب الجواز حسب أنظمة وتعليمات وثائق السفر.

الأمر يسهل كثيرا على المواطنين دون الذهاب إلى المكاتب أو فروع الجوازات في المملكة و الانتظار في الأدوار و تجهيز الأوراق المطلوبة ، فإذا كنت تريد توفير وقتك فعليك دائما تجديد جواز السفر إلكترونيا من خلال بعض الخطوات البسيطة، وأطلقت المديرية العامة للجوازات، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، ومؤسسة البريد السعودي “واصل” خدمة توصيل جواز السفر السعودي بعد تجديده من منصة “أبشر”، وذلك من خلال خدمة “واصل”. وستكون الخدمة في المرحلة الأولى للتطبيق محصورة في مدينة الرياض فقط.

ويذكر أن هذه الخدمة تأتي سعيا لتطوير الخدمات المقدمة من المديرية العامة للجوزات وإيجاد الحلول إلكترونيا لتفعيل الجهود التي تقوم بها الجوزات بهدف الارتقاء وتقديم خدمات إلكترونيا تلبى احتياجات المواطنين من خلال توفير خدمات عالية الجودة باستخدام التعاملات إلكترونيا في أنجاز الأجرات.

شروط تجديد جواز السفر السعودي

تسعى المملكة العربية السعودية باستمرار إلى التسهيل على المواطنين والمقيمين في جميع الإجراءات والخدمات التي توفرها لهم؛ لضمان العيش الكريم والتمتع بأعلى درجات الراحة والأمان، فعملت جاهدة لأتمته عدد كبير من الخدمات الحكومية التي من شأنها توفير الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين.

وفى الشرح التالي سوف نقوم بتوضيح كافة الخطوات والبنود المهمة في شروط تجديد جواز السفر السعودي وذلك باللجوء إلى خدمة أبشر الجوازات والتي تقدم الكثير من الخدمات منها استعلام عن صلاحية التأشيرة برقم الهوية، الشرح أيضا يوضح فيه الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها بدقة وهذا ما سوف نبدأ بسردة في السطور التالية:

1- تسديد رسوم إصدار الجواز آلياً (600 ريال لمدة عشر سنوات , 300 ريال لمدة خمس سنوات ) .

2- الحصول على موعد إلكترونيا.

3- حضور ولي الأمر للنساء والأبناء ( من لا يحملون هوية وطنية ).

4- يجب إحضار بطاقة العائلة الأصل وصور منها المضاف بها الأطفال المراد إصدار جواز سفر لهم.

5- إحضار صورتين مقاس 4X6 حديثتي التصوير وملونة الخلفية بيضاء غير فورية أو مسحوبة لصاحب الجواز ويشترط أن تكون بالزي السعودي لمن هم فوق (15) سنة.

6- تعبئة الاستمارة الخاصة بذلك وباللغتين العربية والإنجليزية.

7- حضور ولي الأمر بالنسبة للنساء أو الأبناء على أن يوقع بإمضائه بأن الصورة الشخصية الملصقة على جواز السفر (ويذكر رقمه وتاريخه ومصدره) هي صورة لزوجته أو أبنته أو أخته أو غير ذلك حسب نموذج التعبئة ( إذا كان غير مسجل بنظام أبشر ).

ومن المعروف أن خدمة ابشر من اجل تجديد جواز السفر إلكترونيا قد اطلقها صاحب السمو الملكي الأمير/محمد بن نايف وزير الداخلية السابق يوم الأربعاء الموافق 23/6/1435هـ، والتي سهلت على السعودين الكثير من الأمور التي كانت تتطلب وقت ومجهود كبير.

حيث إن هذا النظام يساعد في إنهاء الكثير من الأشياء بشكل سهل ومبسط للغاية بدون الذهاب نهائياً إلى أي من مكاتب وزارة الداخلية أو المرور أو مكاتب الجوازات في المملكة العربية السعودية، حيث إن أبشر وفر كافة الخدمات بشكل سريع ومميز للغاية، والتي وفرت على الكثير من المواطنين العديد من الأمور الهامة التي يحتاجها المواطنين والمقيمين.

خطوات تجديد جواز السفر السعودي

يقصد بجواز السفر أنه الوثيقة الرسمية التي تكون بحوزة المواطن والمُصدرة من البلد الذي يحمل جنسيتها، ويقوم باستخدامه لغرض التنقل بين البلدان، فهو يحمل كافة معلوماته وبياناته الشخصية، وخطوات تجديده كما يلي:

تسديد رسوم إصدار الجواز آليا (600 ريال لمدة عشر سنوات , 300 ريال لمدة خمس سنوات)

الدخول في (خدمة أبشر)

اختيار الخدمات الإلكترونية

اضغط على إصدار جواز سفر أو تجديده.

اختيار اسم المستفيد من الخدمة.

تظهر بيانات تجديد الجواز ويتم اختيار صلاحية مدة الجواز وكذلك مكان استلام الجواز .

تأكيد الطلب تظهر نسخة غير أصلية من الجواز للتأكد من بياناته والتأشير على الشروط والأحكام المتعلقة بتجديد وإصدار الجواز.

تظهر صفحة الطلب وبيانات الجواز الجديد ويقوم المستفيد بطباعتها وتسليمها للبريد السعودي أو جوازات المنطقة.

وكانت المديرية العامة للجوازات قد أعلنت في وقت سابق أن بدء تطبيق إصدار الجواز السعودي لمدة 10 سنوات لمن بلغ 20 عام سيكون بدءاً من الأول من رمضان وبإمكان اختيار تجديده لمدة 5 سنوات، موضحة أن رسوم تجديده لمدة 5 سنوات تبلغ 150 ريالاً (40 دولاراً) أو 10 سنوات برسوم تبلغ 300 ريال (80 دولاراً).

ملحوظات بشأن تجديد جواز السفر إلكترونيا

1- سيتوجب عليك الذهاب إلى فرع الاستلام الذي حددته من اجل استلام الجواز بعد يومين عمل .

2- يفضل طباعة الصفحة الأخيرة التي تؤكد تجديد جوزا سفرك .

3- يتوجب عليك أن تحضر أثبات شخصية بالإضافة إلى الجواز المنتهي من أجل تسليمه .

يذكر أن هذه الخدمة تأتي سعياً لتطوير الخدمات المقدمة من المديرية العامة للجوازات وإيجاد الحلول الإلكترونية لتفعيل الجهود التي تقوم بها الجوازات بهدف الارتقاء بمسيرة التحول الرقمي وتقديم خدمات إلكترونية تلبي احتياجات المواطنين من خلال توفير خدمات عالية الجودة باستخدام التعاملات الإلكترونية في إنجاز الإجراءات.

وبهذا يكون قد تم شرح كافة الخطوات الطلوبة لتجديد جواز السفر السعودي من خلال خدمات أبشر، ويمكننا أيضا من خلال بوابة ابشر الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة وخدمات اخرى كثيرة تقدمها البوابة، حيث تقدم وزارة الداخلية السعودية بكافية أقسامها الخدمية الكثير من الخدمات الإلكترونية التي يحتاجها المواطنين في المملكة سواء سعودي أو وافد مقيم علي الأراضي السعودية وذلك يأتي ضمن منظومة التطوير الكبيرة التي تسعي الحكومة السعودية علي تطبيقها في كافة القطاعات الحيوية في جميع الوزارات والهيئات الحكومية وهذا يأتي في المقام الأول التي تستهدفه رؤية المملكة 2030 التي تحظي بدعم كبير من الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.