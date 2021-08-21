نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط استقدام الزوجة للسعودية والأوراق والرسوم المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط استقدام الزوجة للسعودية هو دائما من اهم الأسئلة التي يتم تداولها بين الكثير من المقيمين في المملكة، حيث كثيرا ما يبحثون عن شروط الاستقدام وما هي الأوراق المطلوبة وما هي الرسوم الواجب دفعها عن تقديم الأوراق استقدام الزوجة، حيث تم تحديث الكثير من القوانين في الآونة الأخيرة في المملكة وحددت وزارة الداخلية السعودية الشروط الواجب توافرها لإتمام عملية الاستقدام، وتسهيلًا على المقيمين في إتمام تلك الإجراءات، وأتاحت السلطات السعودية تنفيذها عبر منصة أبشر الإلكترونية توفيرا للوقت والجهد الذي كان يبذله كل مقيم في استخراج تصريح الاستقدام بين أروقة مكاتب القطاعات الحكومية المختصة باستخراج هذا التصريح، وفي السطور التالية سوف نقوم بشرح كافة شروط استقدام الزوجة للسعودية.

شروط استقدام الزوجة للسعودية

يجب على الزوج اتباع الخطوات الإلكترونية اللازمة لإتمام تقديم طلب استقدام الزوجة، والتي يتم إتمامها عن طريق فتح حساب وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، وإنشاء حساب على خدمة أبشر وحجز موعد لتقديم الطلب، أثناء تقديم الطلب يجب على الزوج اختيار خدمة استقدام العوائل للمقيمين واتباع التعليمات التي تقدمها خدمة أبشر، وتقديم جميع الأوراق المطلوبة،ويقوم بتأكيد الطلب، وبعد أيام تقوم الخدمة بالرد عليه بالموافقة.

وقد أعلنت وزارة الداخلية السعودية شروط الاستقدام بعد التحديثات الأخيرة بسبب تغير بعض البنود الخاصة بقوانين الاستقدام بسبب الظروف الصحية التي تمر بها المملكة بسبب جائحة كرونا والتي علي اثرها توقفت حركة جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية للدخول أو الخروج من المملكة، وتم تحديث معظم شروط التقديم على طلب زيارة عائلية وغيرها من القوانين الخاصة بالمقيمين، وشروط الاستقدام هي كما يلي:

يجب أن يكون جواز السفر الخاص بالزوجة مُستخرج من بلدها الأم، كما يجب أن يكون ساري الصلاحية.

إذا كان المقيم متزوجًا أكثر من سيدة فالمسموح له استقدام زوجة واحدة فقط.

يجب أن تكون مهنة المقيم مُدرجة في المهن المسموح لأصحابها باستقدام زوجاتهم.

لا بد من سداد رسوم استقدام الزوج التي حددتها الحكومة السعودية.

لا بد من اعتماد جميع المستندات المطلوبة من الجهات الحكومية الرسمية مثل السفارة والقنصلية ووزارة الخارجية.

أن يكون لدى المقيم الراغب في استقدام زوجته حسابًا مفعلًا على منصة أبشر الإلكترونية.

ألا تقل إقامة المقيم في المملكة عن 3 أشهر قبل أن يبدأ في إجراءات الاستقدام.

المستندات المطلوبة لاستقدام الزوجة

وحددت وزارة الداخلية في المملكة الأوراق الرسمية الواجب توافرها عند القيام بإجراءات استقدام الزوجة وهي:

أصل وصورة من جواز سفر الزوجة ويجب أن تكون صلاحيته سارية. صور شخصية للزوجة مقاس 4×6 ذات خلفية بيضاء. أصل وصورة من جواز سفر الزوج والذي يجب أن يكون ساري الصلاحية. أصل وصورة من وثيقة الزواج والتي يجب أن تكون موثقة. شهادة المؤهل الخاصة بالزوج معتمدة من وزارة الخارجية السفارة السعودية ويجب أن تكون مطابقة للمهنة. نموذج الاستقدام المعبأ بالبيانات المطلوبة بخط واضح، والذي يجب أن يعتمد من الغرفة التجارية. في حال وجود أبناء للمقيم يجب أن تكون شهادات ميلادهم مُعتمدة من وزارة الخارجية. شهادة تعريفية بالراتب على أن يتم اعتمادها من جهة العمل والغرفة التجارية.

رسوم الاستقدام

وكان السلطات السعودية قد أتاحت الكثير من الخدمات التي تهم المقيمين والمواطنين علي الكثير من البوابات الإلكترونية مثل الاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الإقامة، حيث حدت السلطات السعودية بعض الرسوم وأعلنت انه مسموح للمقيم باستقدام زوجة واحدة فقط، وإذا كانت مدة الزيارة 6 ِأشهر فتبلغ قيمة الرسوم الإقامة 3000 ريال، أما في حالة عام فيتم دفع مبلغ 5000 ريال، وفي حالة عامين يتم تسديد مبلغ 8000 ريال.