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عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الصحة عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. بأنه استعداداً للعام الدراسي الجديد 1443 والذى تقرر أن يكون حضورياً بالنسبة للمرحلتين المتوسطة والثانوية والمرحلة الجامعية. فإن هناك مجموعة من الاجراءات الاحترازية التي يجب الالتزام بها، سواء في المواصلات أو داخل الفصول الدراسية حتى يمر العام الدراسي الجديد بأمان وسلامة على جميع للطلبة والطالبات والسادة أولياء الأمور.

الصحة: 10 اجراءات احترازية يجب الالتزام بها مع العودة حضورياً للمدارس

أيام قليلة ويبدأ العام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية، وقد أعلنت وزارة التعليم بأن العام الدراسي الجديد 1443، سيكون حضورياً بالنسبة للطلبة والطالبات بالمرحلتين المتوسطة والثانوية والمرحلة الجامعية، وذلك بعد أن تلقي طلبة وطالبات هذه المراحل الدراسية اللقاح الخاص بجائحة كورونا المستجد (كوفيد -19)، أما بالنسبة للمرحلتين رياض الأطفال والابتدائية فإن العودة مشروطة هو وصول الحصانة المجتمعية إلى 70%، وقد أصدرت وزارة التعليم استعداداً للعام الدراسي الجديد التقويم الدراسي 1443، والذي سوف تطبق %، وقد أصدرت وزارة التعليم استعداداً للعام الدراسي الجديد التقويم الدراسي 1443، والذي سوف تطبق فيه وزارة التعليم في المملكة نظام جديد للدراسة حيث تم تقسيم الفصول الدراسية إلى ثلاثة فصول ولأول مرة بدلاً من فصلين دراسيين كما كان في السابق، كما سيتخلل العام الدراسي الجديد أجازة مطولة ، ويمكن التعرف على تفاصيل التقويم الدراسي 1443، وكذلك عدد أيام الاجازة التي سوف يتمتع بها الطلبة والطالبات خلال العام الدراسي الجديد 1443.

والاجراءات الاحترازية التي أعلنت وزارة الصحة عنها وتوصي بضرورة اتخاذها ما يلي:-

1- ضرورة تطبيق التباعد الجسدي داخل الفصول الدراسية، ولتطبيق ذلك يتم ترتيب الفصول الدراسية بما يضمن التباعد بين الطلاب بمسافة لا تقل عن متر ونصف المتر.

2- يجب مراعاة ألا يكون الطلاب وجهاً لوجه على الطاولات.

3- يجب تركيب الحواجز على الطاولات إن أمكن بالاضافة إلى الاستفادة من غرف المعامل والمصادر في تحويلها إلى فصل دراسي يتم توزيع الطلبة فيها، لتقليل كثافات الفصول الأخرى.

4- الحرص على التباعد الجسدي داخل الحافلات.

5- ترك الصف الأول من الحافلة فارغاً.

6- أن يلتزم الطالب بالمقعد الخاص به طوال مدة الرحلة.

7- عدم تجاوز عدد الطلاب داخل الحافلة طوال مدة الرحلة عن 50% من اجمالي الطاقة الاستيعابية.

8- التباعد مسافة متر ونصف المتر على الأقل عند انتظار الحافلة\.

9- ترك مساحة مقعد بين كل طالب وأخر.

10- ترك صف فارغ من المقاعد بين كل من صفين في الحافلة.