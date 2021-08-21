نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض 0% قسّط من بنك الرياض على كافة المشتريات في المقال التالي
عروض 0% قسّط برنامج مقدم من بنك الرياض على مجموعة من المحلات التجارية المختارة. يقدم بنك الرياض مجموعة من البرامج المفيدة للعملاء ومنها برنامج التقسيط على مجموعة من كُبرى المتاجر في المملكة وهذا ما سوف نوضحه بالسطور المُقبلة.
عروض 0% قسّط من بنك الرياض
عروض القسط باستخدام البطاقات الائتمانية يتيح للعملاء متعة التسوق من كبرى المتاجر والماركات العالمية. فيمكن شراء كافة احتياجاتك مع نظام سداد شهري بأقل هامش ربح ممكن بالسوق. يتيح لك البرنامج تحويل مشترياتك باستخدام بطاقات بنك الرياض لعدد من الخيارات السهلة والمريحة لك مع خطط شراء سهلة لكل عمليات الشراء داخل المملكة وخارجها.
مميزات برنامج قسط بنك الرياض
- متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- يقدم خطط سداد غير محدودة.
- أقساط شهرية ثابتة.
- يمكن الاستفادة من البرنامج بالبطاقة الرئيسية أو التابعة.
- يمكن الاستفادة من البرنامج داخل المملكة وخارجها.
- رسوم 50 ريال على كل عملية شراء.
- لا يوجد حد أقصى لخطط السداد.
- يستثنى فقط السحب النقدي من البرنامج.
الاستفادة من برنامج قسط بنك الرياض
- استخدم البطاقة الائتمانية لإجراء عملية الشراء .
- الاتصال على رقم خدمة العملاء 920002470 بعد مرور 48 ساعة من إتمام عملية الشراء.
- سداد الأقساط شهريًا حسب الخطة المختارة إما 3 شهور أو 6 شهور أو 12 شهرًا أو 18 شهرًا أو 24 شهرًا وتظهر قيمة القسط الشهري ببرنامج كشف الحساب الشهري.
أبرز المتاجر المتعاملة مع بنك الرياض
يتعامل المصرف على عدد من المتاجر على النحو الآتي:
- حسن النمر للمجوهرات والعرض ساري حتي 31-12-2022. بحد أدنى 1000 ريال
- معاهد وول ستريت. بحد أدنى 2000 ريال
- Velouté Academy. بحد أدنى 5000 ريال.
- إيدي بحد أدنى 1000 ريال.
- STC بحد أدنى 1000 ريال.
- مخاطر بحد أدنى 3000 ريال.
- الصندوق الأسود بحد أدنى 1000 ريال.
- الشتاء والصيف بحد أدنى 1000 ريال.
- الأندية الرياضية (بودي ماسترز – بودي موشن) بحد أدنى 1000 ريال.
- المطار بحد أدنى 1000 ريال.
- القثمي بحد أدنى 1000 ريال.
- عبدالغني بيت الذهب والمجوهرات العريق بحد أدنى 1000 ريال.
- لوفت بحد أدنى 1000 ريال.
- نون بحد أدنى 1000 ريال .
- عبدالغني ارث المجوهرات بحد أدنى 1000 ريال .
- توكيلات الجزيرة للسيارات بحد أدنى 1000 ريال.
- لولو هايبرماركت بحد أدنى 1000 ريال.
- ايكيا بحد أدنى 1000 ريال.
- المسافر بحد أدنى 1000 ريال.
- عبد اللطيف جميل – ردسي بحد أدنى 3000 ريال.
- ساكو بحد أدنى 1000 ريال.
- زين بحد أدنى 1500 ريال.
- سليمان البسام بحد أدنى 1000 ريال.
- هوم سنتر بحد أدنى 1000 ريال.
- كيا بحد أدنى 1000 ريال.
- عبد الواحد بحد أدنى 1000 ريال.
- المطلق بحد أدنى 1000 ريال.
- Cityw بحد أدنى 1000 ريال.
- Roomz بحد أدنى 1000 ريال.
- المنيع بحد أدنى 1000 ريال.
- مجوهرات جوري بحد أدنى 1,500 ريال .
- سوبارو بحد أدنى 1000 ريال.
- بيجو بحد أدنى 1000 ريال.
- شيري بحد أدنى 1000 ريال.
- ياسكولز بحد أدنى 1000 ريال.
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