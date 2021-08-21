عروض 0% قسّط من بنك الرياض على كافة المشتريات

عروض 0% قسّط برنامج مقدم من بنك الرياض على مجموعة من المحلات التجارية المختارة. يقدم بنك الرياض مجموعة من البرامج المفيدة للعملاء ومنها برنامج التقسيط على مجموعة من كُبرى المتاجر في المملكة وهذا ما سوف نوضحه بالسطور المُقبلة.

عروض 0% قسّط من بنك الرياض

عروض القسط باستخدام البطاقات الائتمانية يتيح للعملاء متعة التسوق من كبرى المتاجر والماركات العالمية. فيمكن شراء كافة احتياجاتك مع نظام سداد شهري بأقل هامش ربح ممكن بالسوق. يتيح لك البرنامج تحويل مشترياتك باستخدام بطاقات بنك الرياض لعدد من الخيارات السهلة والمريحة لك مع خطط شراء سهلة لكل عمليات الشراء داخل المملكة وخارجها.

مميزات برنامج قسط بنك الرياض

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يقدم خطط سداد غير محدودة.

أقساط شهرية ثابتة.

يمكن الاستفادة من البرنامج بالبطاقة الرئيسية أو التابعة.

يمكن الاستفادة من البرنامج داخل المملكة وخارجها.

رسوم 50 ريال على كل عملية شراء.

لا يوجد حد أقصى لخطط السداد.

يستثنى فقط السحب النقدي من البرنامج.

الاستفادة من برنامج قسط بنك الرياض

استخدم البطاقة الائتمانية لإجراء عملية الشراء .

الاتصال على رقم خدمة العملاء 920002470 بعد مرور 48 ساعة من إتمام عملية الشراء.

سداد الأقساط شهريًا حسب الخطة المختارة إما 3 شهور أو 6 شهور أو 12 شهرًا أو 18 شهرًا أو 24 شهرًا وتظهر قيمة القسط الشهري ببرنامج كشف الحساب الشهري.

أبرز المتاجر المتعاملة مع بنك الرياض

يتعامل المصرف على عدد من المتاجر على النحو الآتي: