سبب نقص مبلغ حساب المواطن الدفعة 45

اشتكى العديد من المواطنين السعوديين من نقص مبلغ حساب المواطن الدفعة 45 التي تم صرفها في العاشر من الشهر الجاري ما جعلهم يلجؤون إلى رقم حساب المواطن وحسابات التواصل وخدمة صوتك مسموع للاستفسار عن السبب وراء تغير مبلغ الدعم عن الشهور الماضية رغم عدم حدوث أية تعديلات على بيانات المستفيدين أو تغيرات في الدخل الشهري للأسرة أو غيرها من العوامل التي تتحكم ف تحديد قيمة الدعم.

مبلغ حساب المواطن

والمعروف أن مبلغ حساب المواطن هو الدعم الشهري المخصص للفرد الذي يجتاز مرحلة الأهلية وهي المرحلة التي يتم فيها التأكد من انطباق شروط حساب المواطن على المستفيد الرئيسي أو المستفيدين التابعين ثم بعد ذلك يتم البحث في معايير تحديد قيمة الدعم والتي تعتمد بالأساس على العوامل التالية :