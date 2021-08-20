سبب نقص مبلغ حساب المواطن الدفعة 45

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اشتكى العديد من المواطنين السعوديين من نقص مبلغ حساب المواطن الدفعة 45 التي تم صرفها في العاشر من الشهر الجاري ما جعلهم يلجؤون إلى رقم حساب المواطن وحسابات التواصل وخدمة صوتك مسموع للاستفسار عن السبب وراء تغير مبلغ الدعم عن الشهور الماضية رغم عدم حدوث أية تعديلات على بيانات المستفيدين أو تغيرات في الدخل الشهري للأسرة أو غيرها من العوامل التي تتحكم ف تحديد قيمة الدعم.
مبلغ حساب المواطن
والمعروف أن مبلغ حساب المواطن هو الدعم الشهري المخصص للفرد الذي يجتاز مرحلة الأهلية وهي المرحلة التي يتم فيها التأكد من انطباق شروط حساب المواطن على المستفيد الرئيسي أو المستفيدين التابعين ثم بعد ذلك يتم البحث في معايير تحديد قيمة الدعم والتي تعتمد بالأساس على العوامل التالية :
- عدد افراد الأسرة المؤهلين.
- إجمالي دخل الأسرة .
- الفئات العمرية للتابعين.
سبب نقص مبلغ دعم حساب المواطن
وكشف البرنامج أنه في حال تغير مبلغ الدعم الذي يحصل عليه الفرد فإن ذلك يعود إلى واحد أو أكثر من الأسباب التالية :
- فقدان أحد التابعين لشروط الأهلية بسبب عدم تحديث بيانات حساب المواطن أو لأي سبب آخر.
- التغير في دخل احد افراد الاسرة فكلما زاد الدخل أو حصل الفرد على دخل إضافي قل الدعم الذي يحصل عليه.
- الإقامة خارج المملكة العربية السعودية حيث يشترط البرنامج ألا يكون المستفيد متواجدًا خارج المملكة لمدة 90 يومًا في العام.
الاعتراض على مبلغ الدعم
وينص النظام على أنه يحق للمستفيد التقدم بطلب الاعتراض على مبلغ الدعم خلال الفترة المحددة لتقديم الاعتراض والتي تبدأ في اليوم الخامس بعد إيداع الدعم وتستمر حتى 90 يومًا من تاريخ الدفعة ولا يجوز التقدم بالاعتراض على الدعم بعد انتهاء هذه الفترة وفي حالة قبول الاعتراض يتم صرف الدعم للمستفيد بأثر رجعي أما في حالة عدم قبول الاعتراض فلا يحق للمستفيد التقدم بطلب مرة أخرى.
تسجيل حساب المواطن
يذكر أنه تم وقف التسجيل في حساب المواطن منذ أكثر من عام حيث تم وضع عدد من الضوابط الجديدة أولها ألا يزيد الدعم المصروف للمستفيد عن أعلى مبلغ في دفعة مارس 2020 وأن يتم تقديم مستندات اثبات الاستقلالية التي تؤكد استقلالية المسكن.
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