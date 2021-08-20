الإستعلام عن الأملاك برقم الهوية 1443

يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين عن كيفية الإستعلام عن الأملاك برقم الهوية في المملكة العربية السعودية على محرك البحث “جوجل”، وتُعد خدمة الإستعلام عن الأملاك أحد أبرز الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة العدل السعودية لكل المواطنين الباحثين عن معرفة تفاصيل عن الصكوك العقارية الذي يمتلكونها، ويُعتبر الصك العقاري بمثابة وثيقة رسمية للملكية في السعودية حيث تسمح للمواطن بالتصرف في عقاره بشكل قانوني سواء في عملية البيع أو الإيجار أو غيرها، ومن الجدير بالذكر أن وزارة العدل هي المسئولة عن متابعة الناحية المالية والإدارية للمحاكم بالإضافة إلى وضع خطط ورؤى بهدف تحسين الخدمات المتعلقة بالعدالة، وفي ظل اهتمامنا بالخدمات السعودية نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية الإستعلام عن الأملاك برقم الهوية كما وضحنا لكم من قبل كيفية الإستعلام عن الصكوك العقارية برقم الهوية، فإلى نص المقال.

الإستعلام عن الأملاك برقم الهوية

تقدم وزارة العدل خدمة الإستعلام عن الأملاك للمواطنين السعوديين بصورة إلكترونية حتى تُمكن المواطن المستفيد من الإستعلام عن الصحك العقاري الخاص به، وإلى جانب ذلك يتمكن المواطن من معرفة كافة البيانات المتعلقة بالعقار من مساحة للعقار وموقعه ورقم القطعة التي تشمله إلى غيرها من البيانات، ونوضح لكم الآن خطوات الإستعلام عن الصك العقاري والأملاك عبر الخطوات التالية:

أولاً يجب على المستفيد الولوج إلى موقع وزارة العدل الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

على شبكة الإنترنت. ثانياً ستظهر لك الصفحة الرئيسية للموقع ابحث فيها عن قائمة الخدمات الإلكترونية.

ثالثاً قم بإختيار خدمة الإستعلام عن الصحك العقاري من القائمة.

رابعاً قم بالضغط الآن على الدخول إلى الخدمة.

خامساً قم بإدخال كل البيانات المطلوبة منك مثل رقم الهوية ورقم وتاريخ الصحك.

سادساً قم بالنقر على كلمة استعلام حتى تظهر لك كل البيانات عن الصك العقاري الخاص بك خلال ثواني معدودة.

وزارة العدل السعودية

تقدم وزارة العدل السعودية الكثير والكثير من الخدمات الإلكترونية للمواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030م، وتسعى الحكومة السعودية إلى استخدام التقنية الحديثة والتكنولوجيا في تقديم كافة الخدمات للمواطنين للتسهيل عليهم وتوفير وقتهم وجهدهم.