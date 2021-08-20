نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التسجيل في جامعة الملك خالد والتخصصات المتاحة بها وكيفية التسجيل في المقال التالي
شروط التسجيل في جامعة الملك خالد والتخصصات المتاحة بها وكيفية التسجيل ، جامعة الملك خالد من أبرز وأهم الجامعات في المملكة العربية السعودية. تقع الجامعة في مدينة ابها. إنها جامعة عامة. تأسست عام 1998 م. تتميز الجامعة باستخدامها للمناهج ونظام تعليمي متقدم خاص بها. كما أن لديها العديد من التخصصات المتميزة ، لذلك يلتحق بها الكثيرون. من الطلاب والطالبات كل عام ، ويتساءل الكثير من الأفراد عن خطوات التسجيل في الجامعة وشروط الالتحاق بها ، وما هي التخصصات المتوفرة ، وسنتناول في هذا المقال كل هذه الأسئلة بالتفصيل.
شروط التسجيل في جامعة الملك خالد
هناك العديد من الشروط التي يجب توافرها في الفرد لكي يستطيع التقديم بشكل صحيح في كلية الملك خالد وهذه الشروط هي :
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أن يكون الطالب سعودي الجنسية وحاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
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يجب ألا تزيد المدة بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة عن خمس سنوات للتمكن من التسجيل في الجامعة.
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ألا يكون الطالب قد فصل من أي جامعة سابقًا.
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أن يجتاز الطالب اختبارات المركز الوطني للتقييم.
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إذا كان مقدم الطلب يعمل لدى جهة ، سواء كانت حكومية أو خاصة ، فيجب عليه الحصول على موافقة هذه الجهة.
كيفية التسجيل في جامعة الملك خالد
هناك العديد من الخطوات التي يجب اتباعها بشكل صحيح لكي يمكنك التقديم في كلية الملك خالد بشكل صحيح ، وهذه الخطوات هي :
- تسجيل الدخول إلى بوابة القبول بجامعة الملك خالد العسكرية من خلال الموقع الرسمي الخاص بهم
- اختيار طلب التقديم لدرجة البكالوريوس للطلبة السعوديين ولا يمكن قبول الأجانب و المقيمين .
- تحديد جنس الطالب الراغب بالتسجيل في الجامعة.
- انقر فوق أيقونة “طلب جديد”.
- يجب تحقق من رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم .
- أدخل باقي البيانات وتأكد من صحة رقم هاتفك المحمول
- . أدخل رغباتك بالترتيب التي تريد التقديم بها.
- في حالة رغبتك في تعديل رغباتك بعد ذلك ، ادخل إلى بوابة القبول ، ثم حدد النوع وانقر على “تعديل التطبيق” بشرط أن يتم ذلك خلال فترة التقديم.
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