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عمر شويل - جدة خطوات تسجيل المحصنين من مواطني دول الخليج العربي وحاملي التأشيرات الجديدة، أوضحت هيئة الصحة العامة ما ينبغي على المسافرين المحصنين من (دول مجلس التعاون الخليجي، حاملي التأشيرات الجديدة بمختلف أنواعه) القادمين إلى المملكة العربية السعودية أن يفعلوه، وهو أن يقوموا بالتسجيل اللقاحات إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني لموقع مقيم، كما أن التسجيل سوف يكون متاحا فقط لمن استوفى جرعات اللقاحات المطلوبة والمعتمدة كما اوضحتها هيئة الصحة العامة.

جرعات اللقاح المطلوبة لتسجيل اللقاحات إلكترونيا وخطوات تسجيل المحصنين

أوضحت الهيئة العامة للصحة عدد الجرعات المطلوبة للتحصين من كورونا وفق نوع اللقاح المعتمد، من أجل اتاحت إمكانية تسجيل اللقاحات إلكترونيا للمسجلين كما يلي: جرعتان لكلا من فايزر، واسترازينيكا، وموديرنا، وجرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون، مع قيام المسافر بتقديم ما يثبت ذلك عند الوصول، أما من تلقى جرعة واحدة فقط من اللقاحات المذكورة فايزر وموديرنا، واسترازينيكا عند قدومه للمملكة العربية السعودية يطبق عليه الحجر المؤسسي، ولا يتمكن من تسجيل اللقاحات في الموقع الإلكتروني، خطوات تسجيل المحصنين من مواطني الخليج وحاملي التأشيرات الجديدة:

تسجيل اللقاحات إلكترونيا التسجيل متاح فقط لمن استوفى الجرعات المعتمدة. يطبق الحجر المؤسسي على خلاف ذلك.

إجراءات المسافرين القادمين من غير المحصنين

يخضع المسافرين القادمين إلى المملكة العربية السعودية من غير المحصنين للحجر الصحي داخل منشأة مخصصة لمدة سبعة أيام. إجراء فحص ال pcr في كلا من اليوم الأول واليوم السابع من الوصول.

الفئات المستثناة

ذكرت الفئات المستثناة من غير المحصنين تتضمن المواطنين وزوجاتهم كما تتضمن أيضا زوج المواطنة وأبناء وبنات المواطنة، والعمالة المنزلية المرافقة، بالإضافة إلى المرافقين المحصنين مواطنين ومقيمين ممن هم أقل من سن 18 عام، بالإضافة إلى العمالة المنزلية لمقيم محصن.

كما أوضحت أن في هذه الحالة يكون الإجراء كالآتي، البقاء في الحجر المنزلي لمدة سبعة أيام بشرط ألا يكون لديهم أي أعراض إصابة، كما يتم عمل فحص ال PCR في اليوم السادس من الوصول إلى المملكة العربية السعودية.

بالإضافة إلى ذلك فإن الوفود الرسمية ممن يحملون التأشيرات الدبلوماسية يتم استثنائهم من ذلك، وكذلك الدبلوماسيين، على أن يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة.