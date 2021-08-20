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عمر شويل - جدة دبلومات جامعة الملك عبد العزيز وشروط القبول والمعايير الخاصة 1443 ، تأسست جامعة الملك عبد العزيز عام 1967 م ، وتعد الجامعة رابع أكبر جامعة في الشرق الأوسط

حيث يزيد عدد طلابها عن 36000 طالب ، وتضم الجامعة أكثر من 4000 عضو هيئة تدريس من ذوي الخبرة والمؤهلين

بالإضافة إلى احتوائها على العديد من التخصصات والكليات المتميزة. أن بها أكثر من 22 كلية ، وأنشئت جامعة الملك بن عبد العزيز كجامعة خاصة

ثم عممها الملك فيصل بن عبد العزيز وجعلها جامعة مجانية لتصبح بعد ذلك من أهم وأبرز الجامعات في المملكة

ويتساءل الكثير من الأفراد في السعودية عن شروط ومعايير الالتحاق بالجامعة بالإضافة إلى الشهادات التي قدمتها

وهذا ما سنتطرق إليه في الأسطر القليلة القادمة.

دبلومات جامعة الملك عبد العزيز

دبلومات التأهيل النوعي ( برنامج السكرتارية الطبية – برنامج اللغة الإنجليزية – برمجيات نظم المعلومات الجغرافية – برنامج التحرير الصحفي – برنامج دبلوم المبيعات المهنية – برنامج Cisco Computer Networking Program)

الدبلومات المهنية : ( دبلوم إدارة الخدمات الأرضية – خدمات الضيافة الجوية – الشيف الجوي – الإرشاد الأسري – الإرشاد النفسي – إدارة المؤتمرات والمعارض الدولية – اللغة الصينية – اللغة الإنجليزية – السلامة والحماية من الحرائق – إدارة خدمات الحج والعمرة – إدارة أوقات الفراغ – علوم الحاسوب )



معايير القبول في دبلومات جامعة الملك عبد العزيز

هناك العديد من المعايير التي تم اعتمادها لكي يتم التقديم والقبول في دبلومات جامعة الملك عبد العزيز ومن هذه المعاير ما يلي :

تعطى أولوية القبول للطلاب السعوديين. الأولوية للخريجين الجدد والطلاب الذين لم يحصلوا منذ فترة طويلة على شهادة الثانوية العامة. تعطى الأولوية للطلاب الحاصلين على معدل تراكمي أعلى. يجب أن يكون هناك شواغر في البرنامج المطبق.

شروط القبول في جامعة الملك عبد العزيز