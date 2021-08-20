نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طوارئ الكهرباء رقم الهاتف | رقم طوارئ الكهرباء المجاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير من الموطنين السعوديين عن طوارئ الكهرباء رقم الهاتف حيث يعتبر التعامل مع مشاكل الكهرباء أحد أكثر الأشياء التي تؤدي إلى إنهاء الحياة، لذا تحرص الشركة السعودية للكهرباء إلى تسهيل التواصل مع المواطنين في حين حدوث أي مشكلة من مشاكل الكهرباء، وهنا نعرض لكم رقم شركة الكهرباء الأعطال الخاص بشركة الكهرباء السعودية.

الشركة السعودية للكهرباء

تعتبر الشركة السعودية من أكبر شركات الكهرباء في المملكة العربية السعودية، لأن تلك الشركة تعتبر من الشركات السعودية المساهمة التي وضعت المملكة العربية السعودية في المركز الثامن عشر من بين 120 دولة في مخزون الطاقة الكهربائية.

حرصت شركة الكهرباء على تقديم كافة الخدمات إلكترونياً، أو من خلال الخط الساخن التابع للشركة ، والذي يشمل العمل على توفير الراحة التامة للسعوديين، وكذلك بسبب أزمة كورونا التي حتمت التباعد الاجتماعي، وذلك من خلال رقم طوارئ الكهرباء المجاني.

طوارئ الكهرباء رقم الهاتف

وقد وضعت وزارة الكهرباء رقم هاتف شركة الكهرباء، كما عملت على توفير جميع الخدمات الخاصة بالكهرباء بصورة إلكترونية أو من خلال استخدام الهاتف المجاني للشركة.

يوجد رقم الطوارئ متاح في حالة حدوث أي حرائق أو مشاكل كهربائية خطيرة والرقم 933.

رقم هاتف الشركة هو 920000222.

الرقم الخاص بخدمة المشترك 920001100.

فمن خلال أرقام الاتصال هذه يمكنك التواصل مع مركز الشركة وعرض المشكلة التي تواجهك، وسيرسلون إليك من يقوم بحلها.

استعلام عن فاتورة الكهرباء

كما يمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال الخطوات التالية:

أولاً قم بزيارة الموقع الرسمي لشركة الكهرباء.

حدد “خدمة فواتير الكهرباء”.

أدخل رقم العداد الخاص بك.

بعد ذلك، انقر فوق “إظهار الفاتورة” ، لتظهر لك جميع فواتيرك الشهرية ، بالإضافة إلى مبلغ كل شهر على حدة.

كما يمكنك الاستعلام عن فاتورة المياه من هيئة الري والماء وسداد الفاتورة إلكترونياً.

معرفة فاتورة الكهرباء برقم الحساب

أولاً ، قم بالذهاب إلى رابط موقع شركة الكهرباء ، ثم قم بتسجيل الدخول.

اختر “خدمات المشتركين” في الأسفل ، ثم انقر على “خدمات الفواتير”.

ستظهر لك صفحة جديدة ، اختر فاتورتك.

ستظهر عدة خيارات ، اضغط على “استعلام عن الفاتورة الإلكترونية”.

حاسبة استهلاك الكهرباء

قامت شركة السعودية للكهرباء بتوفير تطبيق “حسابي” والذي من خلاله يمكن الاستعلام عن فواتير الكهرباء الشهرية، وكذلك تقديم كافة الخدمات التي تقدمها الشركة، دون الحاجة للذهاب إلى الشركة ، ومميزات البرنامج الآتي:

يوفر البرنامج القدرة على معرفة فاتورتك الشهرية.

يقدم البرنامج بعض النصائح لتوفير استهلاك الكهرباء وبالتالي تقليل تكلفة الفواتير الشهرية.

يوفر التطبيق إمكانية تقديم شكاوى والاستفسارات حول أي مشاكل قد تواجهك في عداد الكهرباء ، أو مشاكل الصيانة في المنزل ، كما يمكنك استخدام رقم أعطال شركة الكهرباء التي قدمناها أيضًا.

اعتراض عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب

وعند وجود أي قيمة مالية مبالغ فيها علة فاتورة الكهرباء الشهرية، فإنه بإمكانك تقديم طلب اعتراض على قيمة الفاتورة كالتالي:

قم أولاً بالاتصال بالرقم الخاص بخدمة المشترك 920001100.

ثم اضغط (1) للغة العربية، ثم (1) للخدمات العامة.

اضغط (0) للتحدث إلى موظف الشركة.

ثم قم بإعطاء الموظف العنوان ورقم الحساب أو رقم العداد، وسيقوم بتقديم شكوى.

ترشيد استهلاك الكهرباء

هناك عدد من العادات التي تزيد من قيمة فاتورة الكهرباء شهريًا ، ومن أجل تقليل استهلاك الكهرباء قم باتباع الآتي:

قم بنزع الأجهزة الكهربائية التي لا تستخدمها يوميًا مثل السخان الكهربائي أو شواحن الهاتف.

تحويل نوعية مصابيح الشقة إلى لمبات LED لضمان توفير استهلاك الكهرباء.

شراء الأجهزة التي تعطي أعلى كفاءة بأقل قيمة لاستهلاك الكهرباء.

فهذه هي جميع أرقام طوارئ الكهرباء رقم الهاتف ويجب عليك استخدام هذا الرقم عند حدوث أي مشكلة أو الرغبة في توجيه شكوى أو تقديم طلب اعتراض على قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بك.