نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في مباشر الراجحي وطريقة تحديث بيانات الراجحي إلكترونيًا بالخطوات 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في مباشر الراجحي هي أحد الخدمات الإلكترونية التي طرحها مصرف الراجحي مؤخرًا لمنح كافة العملاء فرصة رائعة للتسجيل أون لاين سواء للأفراد أو الشركات، بحيث يسهل التعامل مع كافة الخدمات البنكية والمصرفية التي يتيحها البنك أون لاين مثل بطاقة الراجحي الرقمية الجديدة وغيرها من الخدمات الهامة الأخرى، حيث أصبح الأمر لا يتطلب سوى معرفة شروط وخطوات التسجيل في مباشر الراجحي وسنتعرف على ذلك في حيثيات هذا المقال.

شروط التسجيل في الراجحي مباشر للأفراد

قبل اتباع أسهل طريقة للتسجيل في مصرف مباشر الراجحي يجب الأخذ في الاعتبار وجود عدة اشتراطات لإتمام العملية بنجاح، وأهم تلك الشروط:

قراءة الأحكام والشروط بعناية قبل إتمام التسجيل والموافقة عليها كاملة.

ضرورة تسجيل رقم هاتف جوال خاص بالعميل ورقم الهوية الوطنية.

يشترط تحديد الجنسية سواء الجنسية السعودية أو جنسيات أخرى.

ضرورة إدخال بريد إلكتروني صحيح ليتم التواصل من خلاله وتلقي رسائل مصرف مباشر الراجحي.

وأخيراً التأكد من وصول كلمة السر على الهاتف الجوال.

طريقة التسجيل في مباشر الراجحي

أسهل طريقة للتسجيل في مصرف مباشر الراجحي تعتمد على إتمام مجموعة من الخطوات المنظمة ليتمكن العميل من الحصول على الخدمات المصرفية التي يتيحها البنك بسرعة وكفاءة، ولضمان صحة وسرعة العملية يتم اتباع الخطوات التالية:

في البداية يقوم العميل بالتوجه إلى أقرب فرع لمصرف الراجحي ومن ثم كتابة رقم الهاتف على حساب الراجحي لتتمكن من الدخول إلى موقع مباشر بسهولة.

بعد ذلك يقوم بالدخول إلى الموقع الرسمي لمصرف الراجحي.

ثم يقوم بعد ذلك بتسجيل البيانات المطلوبة وهي (رقم بطاقة ATM – رقم حساب العميل بالمصرف – الرقم السري).

عقب استكمال ملئ كافة البيانات يتم النقر على أيقونة “ دخول ” لتنتقل إلى صفحة خاصة بنظام التسجيل في الخدمات الإلكترونية.

” لتنتقل إلى صفحة خاصة بنظام التسجيل في الخدمات الإلكترونية. ثم يقوم بالنقر على زر “ تسجيل “، ومن ثم يقوم بالضغط على أيقونة الموافقة على قائمة الأحكام والشروط.

“، ومن ثم يقوم بالضغط على أيقونة الموافقة على قائمة الأحكام والشروط. بعد ذلك يقوم بتسجيل البيانات المطلوبة والتي تتمثل في (اسم المستخدم – كلمة المرور – تأكيدها مرة ثانية – تسجيل البريد الإلكتروني)

ثم يتم الضغط على زر “ استمرار “.

“. في الصفحة التالية سيظهر خانة لتسجيل رقم الهاتف المسجل من قبل في الحساب ثم يسجل الرقم السري وينقر على زر “استمرار“.

عقب إنهاء هذه المراحل يصبح العميل قد نجح في التسجيل، ويمكنه الآن الاستفادة من كافة الخدمات البنكية دون الانتقال إلى فروع المصرف، حيث يمكن تقديم طلب الحصول على تمويل مصرفي جديد بجانب إصدار بطاقات الائتمان.

كما يمكن للعميل المشاركة فيما يتم من عمليات اكتتاب والحصول على فرص استثمارية متعددة وخاصة في مجال تداول العملات بسوق المال السعودي.

طريقة تحديث بيانات الراجحي

أتاح مصرف الراجحي مؤخراً خدمة تحديث بيانات العملاء إلكترونيًا عن طريقة خدمة مباشر للأفراد، لذلك أصبح بإمكان كافة العملاء تحديث بياناتهم أونلاين بدون الحاجة للذهاب إلى أي فرع من فروع البنك، فما على العميل سوى اتباع الخطوات التالية:

أولاً يقوم العميل بالدخول الرابط الرسمي لمصرف الراجحي.

بعد ذلك يقوم باختيار أيقونة “ مباشر ” الظاهرة في أعلى منتصف الصفحة الرئيسية الظاهرة أمامه.

” الظاهرة في أعلى منتصف الصفحة الرئيسية الظاهرة أمامه. سيتم الانتقال إلى صفحة تسديل الدخول يقوم العميل بإدخال ( اسم المستخدم – كلمة السر)، ومن ثم الضغط على زر “ تسجيل الدخول “.

“. سيقوم النظام بعد ذلك تلقائيًا بإرسال رسالة نصية إلى رقم الهاتف الجوال الخاص بالعميل المسجل مُسبقاً، يقوم العميل بإدخاله بشكل صحيح.

ثم يقوم بالضغط على زر “ التالي “.

“. بعد ذلك يقوم العميل باختيار أيقونة “ معلومات العميل ” من خلال قائمة الخصائص الظاهرة أمامه.

” من خلال قائمة الخصائص الظاهرة أمامه. ثم يقوم بتعديل البيانات التي يرغب في تعديلها كرقم الهوية ورقم الجوال ورقم الحساب أو غيرها من البيانات.

وأخيراً يقوم بالضغط على زر “موافق“.

رقم التواصل مع مباشر الراجحي

يتميز مصرف الراجحي بتعدد قنوات الدعم الفني وطرق التواصل بين المصرف والعملاء للرد على الاستفسارات والشكاوى في أسرع وقت، وعليه يمكن لكل العملاء التواصل مع المصرف عبر قنوات التواصل التالية:

عملاء المصرف الحاليين، يمكنهم التواصل عبر هاتف الراجحي على أرقام

966920003344+

966114603333+

966920003344+ 966114603333+ عملاء مصرف الراجحي المميزين، يمكنهم الاتصال على الأرقام التالية

8001248880

966920005544+

8001248880 966920005544+ ويتيح المصرف للعملاء التواصل عبر الفاكس برقم 014600705

ويمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني لمصرف الراجحي

[email protected]

التسجيل في مباشر الراجحي هو وسيلة إلكترونية جديدة يطرحها مصرف الراجحي ليستفيد كافة العملاء من مزايا وخدمات المصرف دون الحاجة إلى الانتقال لمقر المصرف تيسيرًا على العملاء ولمنحهم فرصة أكبر للتعرف على الخدمات المتاحة والاستفادة منها كاملة في أسرع وقت وبأقل مجهود.