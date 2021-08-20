استخراج رقم الآيبان الراجحي برقم الحساب عبر alrajhibank com sa

يعتبر رقم الآبيان الخاص ببنك الراجحي له دورًا كبيرًا في الانتهاء من المعاملات البنكية التابعة لبنك الراجحي، ذلك هناك بحث عن طريقة بسيطة للحصول عليه من قبل عددًا كبيرًا من عملاء بنك الراجحي، لذلك سنقوم بعرض كيفية استخراج رقم الآيبان الراجحي برقم الحساب أو بالرقم الخاص بالبطاقة الشخصية.

استخراج رقم الآيبان الراجحي برقم الحساب

هناك أكثر من طريقة بسيطة يقوم بتقديمها بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية لعملائه، وذلك لكي يحصلوا على رقم الآيبان التابع لبنك الراجي، وذلك من خلال إدخال رقم الحساب الخاص بالعميل، عبر الخطوات التالية:

فأول خطوة يقوم بها العميل، وهو عبارة عن توجه بشكل مباشرة إلى الصفحة الخاصة برقم الآيبان الراجحي على النت، وذلك من خلال الذهاب إلي موقع بنك الراجحي.

من بعدها يقوم العميل بالنقر على الاختيار الخاص بالنبوك المتواجدة في السعودية، ثم يقوم بكتابة رقم الحساب الشخصي التابع له، وذلك في المربع الخاص بإدخاله.

وبعد ذلك يقوم العميل بالذهاب إلى خيار الحصول على رقم الآبيان، فسوف يظهر له ذلك بعد إدخاله لرقم الحساب الخاص به، وبعد دقائق بسيطة، فسوف يظهر أمامه صفحة بها الرقم الخاص بالآبيان.

كيفية استخراج رقم الآبيان الراجحي برقم الهوية

من الممكن أن يتوجه العميل إلى أقرف فرع تابع لبنك الراجحي، ويقوم بإحضار معه البطاقة الشخصية الخاصة به، وعن الطريق التواصل مع خدمة العملاء الخاصة بمصرف الراجحي، فيمكنه أن يقوم باستخراج رقم الآبيان بكل سهولة، فهناك رابط خاص بتوضيح لك كافة الفروع التابعة لبنك الراجحي القريب من المنطقة التي تتواجد بها، فهذا الأمر قد وفر على الكثير من الناس الوقت والمجهود، وهذا هو الرابط المخصص لذلك الأمر

وفي النهاية نكون قد سردنا لكم بشكل مفصل وواضح عن كل ما يدار حول كيفية استخراج رقم الآيبان الراجحي برقم الحساب، حيث عرضنا طريقة بسيطة، فيجب الانتباه إلى إدخال البيانات بالشكل الصحيح دون أي أخطاء حتى لا تتعرض عملية استخراج الرقم إلى الفشل، كما عرضنا أيضًا طريقة أخرى لاستخراج رقم الآيبان من خلال رقم الهوية الوطنية.