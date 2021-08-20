نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط صرف إعانة الأجهزة الطبية وطريقة التقديم 1443 في المقال التالي
يبحث العديد من أصحاب الإعاقات عن طريقة صرف إعانة الأجهزة الطبية والتي قامت بتوفيرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي توفر لهم الحصول على أجهزة طبية تناسب احتياجاتهم، بالإضافة إلى تساؤل الأفراد عن متى تنزل إعانة الأجهزة الطبية أو متى تنزل بدل الأجهزة الطبية ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة صرف إعانة الأجهزة الطبية.
صرف إعانة الأجهزة الطبية
قامت الوزارة بتوفير طريقة صرف إعانة الأجهزة الطبية والتي يستطيع من خلالها الفرد تقديم الطلب ومن ثم متابعة الطلب على أن يتم التقديم من خلال الخطوات التالية:
خطوات التقديم لصرف إعانة الأجهزة الطبية
- يقوم الراغب في صرف إعانة الأجهزة الطبية بالتوجه إلى موقع وزارة الموارد البشرية.
- التوجه إلى خدمات الوزارة، ومنها إلى الخدمات الإلكترونية.
- يتم طلب بعض المعلومات الخاصة بالمستفيد ويجب أن يتم كتابة تلك البيانات بصورة صحيحة.
- بعد الانتهاء يتم تفعيل مربع الموافقة على الشروط والأحكام.
- يقوم الراغب في الإعانة بالنقر على كلمة تقديم الطلب.
- بعد الانتهاء من تقديم الطلب يقوم المستخدم بمتابعة الطلب المقدم من خلال الدخول إلى قائمة طلباتي ومعرفة حالة الطلب سواء بالقبول أو بالرفض.
شروط قبول طلب إعانة الأجهزة الطبية
هناك بعض الشروط والمعايير التي قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضعها والتي يجب أن تتوافر في الشخص الراغب في الحصول على الإعانة وهي:
- أن يكون الراغب في الحصول على الإعانة ضمن المسجلين بوزارة الصحة وقد قامت الوزارة بالفعل بتقييم إعاقته.
- يجب أن يكون الراغب في الحصول على الإعانة مقيمًا دائمًا داخل المملكة.
- لا يتم صرف الإعانة إلا للسعوديين أو حاملي البطاقة السعودية.
- يقوم الراغب في الحصول على الإعانة بتسجيل كافة البيانات بصورة صحيحة بالإضافة إلى كتابة نوع الإعاقة الخاصة به.
- لابد ألا يكون المتقدم من المستفيدين من خدمة الإيواء.
- يستطيع المستفيدين تقديم طلب صرف إعانة مالية من أجل التأمين على ما يقرب من ثلاث أجهزة مصنفة على أنها من الأجهزة الأساسية.
- يجب على الراغب في الحصول على إعانة الأجهزة الطبية تحديث بيانات الإعاقة وتقييمها بالإضافة إلى ضرورة توافر حساب بنكي مفعل.
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