تمويل منصة سلفة الإلكتروني بدون تحويل راتب

تمويل سلفة الإلكتروني، تعد منصة سلفة من اهم واشهر المنصات بالمملكة العربية السعودية والتي تقدم افضل سلفة مالية للمواطنين بالمملكة العربية السعودية وبشروط ميسرة ومتساهلة كما أن التمويل يتميز بتوافقه مع احكام الشريعة الإسلامية، والتمويل بدون تحويل راتب وبدون كفيل، وسوف نوضح اهم الشروط الواجب توافرها للحصول علي التمويل التمويل من منصة سلفة الالكترونية وكيفية التقديم علي التمويل من خلال الإنترنت.

شروط الحصول علي تمويل سلفة الإلكتروني

تعرف منصة سلفة الالكترونية بأنها تقدم افضل سلفة مالية لجميع المواطنين المحتاجين والتي تقدمه بشروط ميسرة ومتساهلة وتتوفر لدي الجميع من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، فقد تقدم منصة سلفة التمويل بقيمة تبدأ من 1000 ريال سعودي، وتصل إلي خمسة ألاف ريال سعودي كحد اقصي من التمويل وبشروط ميسرة والتي سوف نوضحها من خلال الفقرة التالية:

يتوفر التمويل من منصة سلفة الالكترونية لجميع المواطنين الحاملين الجنسية السعودية فقط وليست متوفرة للمقيمين بالمملكة العربية السعودية. يجب أن يكون المتقدم لدية وظيفة ثابتة سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام ويلزم أن يكون منتمي لها في فترة لا تقل عن عاماً كاملا. العمر يجب أن لا يقل عن ثمانية عشر عام عند التقديم وذلك من اجل أن يتم الموافقة علي التمويل الشخصي من منصة سلفة الالكترونية. يجب أن لا يزيد العمر عن سبعين عام عند التقديم. يجب أن لا يقل الراتب الشهري عن أربعة ألاف ريال سعودي وذلك من اجل الموافقة علي التمويل الشخصي.

كيفية التقديم علي التمويل الشخصي من منصة سلفة الالكترونية

يمكن التقديم علي تمويل منصة سلفة الالكترونية بكل سهولة من خلال الإنترنت ولاكن لا بد من البحث عن الموقع الرسمي الخاص بمنصة سلفة الالكترونية لكي يتم التقديم علي التمويل لجميع المواطنين الراغبين في الحصول عليه، ولاكن لا بد من التأكد من جميع الشروط اللازمة