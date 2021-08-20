إرسال برقية مساعدة من الديوان الملكي السعودي للمساعدات الاجتماعية

يبحث الكثير من المواطنين عن تقديم طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي، والتي يهتم بها عدد كبير من المواطنين الذين يحتاجون حل العديد من المشاكل التي يتعرض لظروف خارجة عن آراتهم في تسديد الديون، فقد يفتح مكتب الديوان الملكي أوسع أبوابة لاستقبال شكاوى الشخصية للمواطنين ومساعدات الأسر والأفراد الذين لديهم بعض الاحتياجات بأمر ملكي من فخامة الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، وسوف نقدم لكم كيفية التقديم طلب مساعدة مالية أو طلب علاج من الديوان الملكي للمساعدات الاجتماعية.

أرقام التواصل للاستفسار مع الديوان الملكي السعودي

الديوان الملكي السعودي هو الهيئة التي تعمل علي تنفيذ القرارات والتواصل مع المواطنين الذين لديهم بعض المشاكل المختلفة والقيام بحلها وذلك بأمر خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، كما يمكن التواصل من داخل المملكة من خلال الرقم الهاتف 8004000000 ويمكن لجميع المواطنين التواصل للاستفسار الخاصة بالطلبات التي تم إرسالها، كما يمكن الاتصال مباشرة من خارج المملكة وداخلها من خلال الرقم 920030003 لطلب المساعدة والاستفسارات الخاصة للمواطن.

كيفية تقديم طلب المساعدة من الديوان الملكي السعودي

يستطيع جميع المواطنين تقديم طلب المساعدة من الديوان الملكي السعودي، والذي تم تأسيسه خصيصا ليكون حلقة الوصل بين المواطنين السعوديين الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين ويحتاجون إلى تلقي مساعدة من قيادة المملكة والتي يمكن للمواطنين المحتاجين طلب مساعدة مختلفة حسب رغبتهم، وذلك عن طريق تقديم إرسال برقية مساعدة إلي عنوان بريد الديوان الملكي عبر البريد، وسوف نوضح لكم كيفية تقديم طلب خطاب الديوان الملكي السعودي: