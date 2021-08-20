خطوات إيصال جواز السفر السعودي بعد تجديده أليا من منصة أبشر

خطوات إيصال جواز السفر السعودي، أوضحت المديرية العامة للجوازات عبر الصفحة الرسمية لها (الجوازات السعودية) على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، خطوات إيصال جواز السفر السعودي وذلك بعد أن يتم تجديد جواز السفر إلكترونيا من خلال منصة أبشر، عبر البريد السعودي بالمملكة العربية السعودية سبل، حيث كشفت المديرية العامة للجوازات في السعودية عن 6 خطوات لإيصال جواز السفر السعودي بعد أن يتم تجديده آلياً، حيث أصبح بالإمكان طلب توصيل الوثائق من خلال البريد السعودي، دون الحاجة إلى زيارة مكاتب المديرية العامة للجوازات.

خطوات إيصال جواز السفر السعودي بعد تجديده آليا عبر منصة أبشر

أولا إحضار نموذج إشعار التجديد لجواز السفر من حساب المستفيد في منصة أبشر الإلكترونية وتسليمه إلى موظف البريد.

ثانيا إحضار جواز السفر القديم وتسليمه إلى موظف البريد.

ثالثا التأكد من العنوان الوطني المسجل أو القيام بتسجيل عنوان وطني جديد.

رابعا القيام بسداد الرسوم المستحقة للتوصيل.

خامسا وضع جواز السفر القديم وإشعار التجديد في ملفك المخصص لذلك، والقيام بتسليمه إلى موظف البريد.

سادسا سوف يتم إرسال جواز السفر المجدد مع جواز السفر القديم بعد تخريم جواز السفر إلى عنوانك الوطني، من خلال البريد السعودي سبل.

خدمة توصيل الوثائق الحكومية وكيفية استخدام هذه الخدمة بالمملكة العربية السعودية

يقدم البريد السعودي سبل من خلال منصة أبشر الإلكترونية خدمة توصيل الوثائق الحكومية الرسمية من الجهات الحكومية (المديرية العامة للجوازات، وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، الإدارة العامة للمرور) إلى العنوان الوطني للعميل.

كيفية استخدام خدمة توصيل الوثائق الحكومية عبر البريد السعودي سبل بالخطوات