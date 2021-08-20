تستطيع الآن أن تقوم بالاستعلام عن مخالفات هيئة النقل بطريقة إلكترونية, حيث تقدم هيئة النقل السعودية الكثير من الخدمات المميزة لجميع من هم داخل المملكة العربية السعودية, حيث تقدم الخدمات الخاصة بتصميم أعمال النقل والمواصلات بالمملكة, كما يمكنك الاستعلام عن مخالفات هيئة النقل السعودي من خلال رقم المخالفة أو رقم الإثبات.

خطوات الاستعلام عن مخالفة هيئة النقل السعودي برقم الإثبات

يمكنك الآن أن تقوم بالاستعلام عن مخالفات هيئة النقل السعودي عن طريق رقم الإثبات وذلك بشكل إلكتروني خالص, كل ما عليك أن تقوم بإتباع الخطوات التالية.

الذهاب إلي الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة النقل السعودية. اختيار خدمات الوزارة. ثم اختيار الخدمات الاستعلامية. ثم يتم الضغط من بين الخيارات المتاحة خيار الاستعلام عن المخالفات. بعد ذلك يتم النقر علي طلب الخدمة. ومن خلال الخطوة السابقة سوف يتم ظهور خيارين ليتم الاختيار من بينهم, حيث سوف يتم الضغط علي الاستعلام برقم الإثبات. بعدها يتم كتابة جميع البيانات المطلوبة من الموقع, ألا وهي نوع المستعلم برقم الإثبات, إذا كان شخصاً أو شركة, ثم يتم كتابة رقم الإثبات, ثم يتم نقل الرموز المرئي الظاهر أمامك. بعد الانتهاء من الخطوة السابقة يتم الضغط علي أيقونة الاستعلام, ليقوم الموقع بإظهار لك جميع بيانات المخالفة التي قمت بالاستعلام عليها برقم الإثبات.

الاستعلام عن مخالفات هيئة النقل السعودي برقم المخالفة

عندما تقوم بالاستعلام عن مخالفة هيئة النقل السعودي برقم المخالفة سوف نقوم بعمل نفس الخطوات مع اختلاف بسيط في بعض الخطوات والتي سنوضحها لكم الآن