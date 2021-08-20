بعد إمكان أي شخص تابع لحساب المواطن أنه يقوم بتحديث البيانات الخاصة بحسابه، سواء بإضافة شخص جديد وهكذا، فنجد أن هناك بحث عن كيفية تحديث حساب المواطن برقم الهوية من جانب عددًا كبيرًا من الناس، حتى يستطيعوا الاستفادة من الخدمة الإلكترونية وهم في منازلهم دون الحاجة للذهاب إلي المصالح الحكومية أو التعرض لأخطار النزول.

تحديث حساب المواطن برقم الهوية

من خلال طريقة بسيطة يمكن لأي شخص أن يقوم بتحديث بياناته بحساب المواطن، وذلك عن طريق إدخاله لرقم الهوية الشخصية الخاصة به فقط، فكل ما عليه أن يقوم بالذهاب إلي موقع برنامج حساب المواطن الرسمي.

فسوف يتواجد أمام المتقدم صفحة تسجيل البيانات المطلوبة منه، فيجب عليه أن يقوم بتسجيل هذه البيانات في كل حقل خاص بها، فهذه البيانات عبارة عن كتابة رقم الهوية الخاصة به بالشكل الصحيح دون أي أخطاء.

وعلى الجانب الأخر يجب أن يقوم بإدخال رمز التحقق الذي سيظهر أمامه بالصحفة، ومن ثم تأتي خطوة اختيار أيقونة تحديث البيانات، وبعد ذلك يقوم بتسجيل البيانات الذي يريد تحديثها، لكن بشرط إرسال المستندات التي لابد أن ترسل مع هذا التحديث.

وبعد ذلك تأتي أخر خطوة في تحديث بيانات حساب المواطن باستخدام رقم الهوية، حيث يتم مراجعة هذه البيانات من قبل المسئولين عن هذا الحساب، وبعد ذلك يقوم المتقدم بالنقر على أيقونة تحديث البيانات، وبذلك تتم العملية بالشكل الأمثل الذي يريده المتقدم.

كيفية الاستعلام عن حساب المواطن

يمكن لأي شخص ان يقوم بالاستعلام عن حسابه وعن إذا كان تم قبوله أم لا، وذلك من خلال الدخول أولًا على الموقع الخاص بحساب المواطن.

وبعد ذلك تأتي خطوة الذهاب إلى أيقونة حسابي ومنها إدخال كلمة الاستعلام، ومن ثم النقر على الاستعلام برقم الهوية، وبعد ذلك يتم الاستمرار في عملية كتابة البيانات التي تطلب من المتقدم بالصفحة، وبعدها يقوم بالنقر على كلمة الاستعلام، وبذلك تتم العملية على أكمل وجه ممكن.

وفي الختام نكون قد سردنا لكم بشكل مفصل وواضح عن كل ما يخص عملية تحديث حساب المواطن برقم الهوية إلكترونياً بكل سهولة، فكل ما عليك أن تتبع هذه الخطوات بالترتيب، حتى لا تتعرض العملية لأي أخطاء.