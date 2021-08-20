تمويل للمواطن السعودي والمتقاعد والعسكري بدون تحويل راتب وبدون كفيل

تمويل برنامج تسهيل المعروف داخل المملكة العربية السعودية والتي يقدم تمويل من افضل التمويلات بالمملكة العربية السعودية بدون تحويل راتب وبدون كفيل، حيث يقدم برنامج تسهيل التمويل من اجل تقديم المساعدات للمواطنين الذين يعانون من أزمات مالية، لكي يقومون بتلبي طلباتهم وتسديد القرض بأقساط مريحه، وسوف نوضح كيفية التقديم علي التمويل الشخصي المقدم من خلالهم.

كيفية التقديم علي تمويل تسهيل

يمكن التقديم علي التمويل المقدم من برنامج تسهيل التابع لشركة اكسترا بكل سهولة، ولاكن قامت شركة اكسترا بتوضيح كافة المستندات التي لا بد علي العميل المتقدم أن يقوم بتوفيرها وذلك من اجل أن يتم الحصول علي التمويل الشخصي المقدم من خلالها، يجب اتباع الفقرة التالية للتعرف علي المستندات المطلوبة عند التقديم.

لا بد عند التقديم بتوفير صورة من الهوية الوطنية الخاصة بالعميل المتقدم وذلك في حالة ان كان المواطن سعودي الجنسية. يجب تقديم صورة من الإقامة في حالة أن كان المواطن المتقدم مقيم بالمملكة العربية السعودية. لا بد من تقديم مستند لإثبات دخل عن طريق التأمينات الاجتماعية أو تعريف بالراتب الشهري. يجب تقديم العنوان الوطني والتحقق من رقم الجوال عن طريق خدمة أرقامي.

مزايا الحصول علي تمويل برنامج تسهيل

برنامج تسهيل يقدم تمويل من افضل التمويلات التي قدمت داخل المملكة الربية السعودية، والتي يتوفر التمويل لجميع المواطنين سواء المواطن السعودي او المقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودي، فقد يمتلك التمويل العديد من المزايا الهامة التي يبحث عنها المواطنين وتسهل علي العملاء الحصول علي التمويل الشخصي، والتي سوف نوضحها كالتالي:

يحصل العميل المتقدم علي التمويل فوري في خلال دقائق بعد توافر جميع الشروط اللازمة.

التمويل بدون تحويل راتب وبدون كفيل.

تمويل بقيمة 30 ألف ريال سعودي.

يصل التمويل بفترة سداد 36 شهراً.

يتوافق التمويل مع احكام الشريعة الإسلامية.

شروط الحصول علي التمويل الشخصي من برنامج تسهيل

من خلال موقعنا هذا “موقع ثقفني” قد أوضحنا خلال مقالات سابقة جميع الشروط التي قامت شركة اكسترا بتحديدها، حيث تقدم شركة اكسترا التمويل للمواطنين السعودين والمقيمين والمتقاعد والعسكري ولجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودي، والتي قدم أوضح برنامج تسهيل جميع الشروط التي لا بد من توافرها لكي يتم الحصول علي التمويل الشخصي، ومن اجل التعرف علي الشروط يمكنكم الاطلاع خلال المقال قرض لجميع المواطنين المتقاعد والمقيم بدون تحويل راتب وبدون كفيل.