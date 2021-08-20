نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الأهلي علي هافال 2021 بأفضل تمويل بالمملكة ومعرفه اهم الشروط اللازمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الأهلي علي هافال 2021 من اهم العروض التي اطلقها البنك الأهلي. والتي تم الإعلان عنها عبر صفحه البنك الرسمية علي جميع المواقع الخاصة بالتواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. كما تم الإعلان أيضا عن مجموعه عروض حديثه للسيارات في خلال الشهر الحالي مثل عروض تويوتا 2022 من الراجحي في الشهر الحالي وكيفيه الحصول علي سياره. وتم الإعلان أيضا عن عروض سوزوكي 2022 من شركه عبد اللطيف جميل للسيارات في الشهر الحالي. والآن سوف نقوم بشرح اهم مميزات العروض والشروط والمتطلبات المطلوبة تجاهها. مع شرح وتوضيح كيفيه الحصول علي سياره وخطوات التقديم الإلكتروني من خلال المقالة الأتية.

عروض الأهلي علي هافال 2021

اعلن البنك عن العروض الحديثة لسيارات هافال التي تم إطلاقها حديثا بالمملكة. بالإضافة إلي ذلك انه تم الإعلان عن الشروط اللازمة للحصول علي العروض والمميزات التي تم الإعلان عنها أيضا. والتي نوضحها لكم من خلال النقاط الأتية:

العروض بدون دفعه أولي لعملاء تحويل الراتب أما بدون تحويل الراتب 5% من ثمن السيارة الحالي.

الدفعة الأخيرة لعملاء التحويل تكون 30% أما بدون تحويل الراتب 25%

بدون رسوم إدارية لجميع العملاء.

البنك لا يمثل الوكيل الخاص بالسيارات.

تنتهي العروض في 30 سبتمبر 2021 أو حتي نفاذ الكميه المحددة للسيارات.

أمكانية تحديد الدفعة الأولي والقسط الشهري المناسبين لجميع العملاء.

تطبق شروط وأحكام البنك في العروض.

سيارات هافال 2021

بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن السيارات التي شملتهم العروض والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم عبر النقاط الأتية:

اتش 6 2021 بقسط محول الراتب 1110 ريال وبمعدل نسبه 4.63%. أما بدون تحويل الراتب يكون 1306 ريال بمعدل نسبه 9.72%.

اتش 2 2021 بقسط محول الراتب 909 ريال وبمعدل نسبه 4.68%. أما بدون تحويل الراتب يكون 1069 ريال بمعدل نسبه 9.78%.

جوليون 2021 بقسط محول الراتب 925 ريال وبمعدل نسبه 4.67%. أما بدون تحويل الراتب يكون 1087 ريال بمعدل نسبه 9.77%.

اتش 9 2021 بقسط محول الراتب 1482 ريال وبمعدل نسبه 4.58%. أما بدون تحويل الراتب يكون 1742 ريال بمعدل نسبه 9.66%.

كيفيه الحصول علي عروض هافال

كما تم الإعلان عن طرق وكيفيه الحصول علي سياره. وذلك عن طريق الذهاب إلي احد فروع البنك أو مسؤول المبيعات بأي صالة عرض للوكيل. أو التقديم الإلكتروني عن طريق الخطوات الأتية: