شروط التسجيل في برنامج سكني للمنح العقارية

ما هي شروط وطريقة التسجيل في برنامج سكني الخاص بوزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية السعودية, حيث يعتبر برنامج سكني هو أحد برامج المساعدة السعودية والتي تعطي للمواطنين الذين ليس لديهم وحدة سكنية ويعيشون في الإيجار وحدات سكنية, حيث قامت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية عدد من الشروط والأحكام التي جيب أن تكون في الأسرة المتقدمة للحصول علي هذا الدعم السكني.

الأحكام والشروط الخاصة ببرنامج سكني بالمملكة العربية السعودية

وضعت وزارة الإسكان بالاشتراك مع صندوق التنمية العقارية عدد من الشروط والأحكام التي يجب أن تكون في الأسر المتقدمة للظفر بهذه الفرصة الخاصة بالحصول علي وحدة سكنية مجانية من برنامج سكني.

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن لا يقل عمر المتقدم عن خمس وعشرين عاماً.

الإقامة الدائمة داخل الأراضي السعودية.

لا يجب أن يكون أحد أفراد الأسرة يملك وحدة سكنية مناسبة للعيش, أو كانت له وحدة سكنية خلال الخمس سنوات الماضية.

يجب أن يكون المتقدم من أحد مستفيدي مؤسسة الضمان الاجتماعي السعودية, ولا يجب أن يكون حاصل علي أي مساعدات من أي جهة أخرى.

يوجد حالات للتقدم فيها للحصول علي هذه المنحة وهي, أن تكون الأسرة المتقدمة متكونة من زوج وزوجه, أو زوج وزوجه وابناً أو أكثر من ابن, أو أب وولد أو أكثر, أو في حالة كون الأب متوفي والأم غير سعودية بقوم ابن أو أكثر بالتقدم علي منحة برنامج سكني.

يستطيع أن يتقدم بهذا الطلب كلا من الأب أو الزوج أو المرأة الأرملة أو المطلقة التي مر علي طلاقها سنتين فأكثر, أو أحد الإخوة جميعاً إذا كان والدهم متوفي.

خطوات التسجيل في برنامج سكني