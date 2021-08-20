قانون التقاعد الجديد وأهم ضوابط نظام التقاعد الجديد في المملكة العربية السعودية

بعد تداول أكثر من فكرة تخص تغيير قانون التقاعد من قبل مجلس النواب، فأصبح هناك اتجاه كبير من الحكومة بتنفيذ هذه الأفكار على أرض الواقع، وبالتالي تم إصدار قانون التقاعد الجديد، وسوف يستفاد منه الكثير من الموظفين التابعين للقطاع الخاص.

قانون التقاعد الجديد

تم طرح أفكار جديد بشأن حالات تقاعد الموظف، فإن هذه الأفكار أو الضوابط الذي تم إحداثها في نظام التقاعد الجديد سوف تصب في مصلحة الموظف بكل تأكيد، وهذا الأمر ما تسعى إليه الحكومة، حيث تسعى أيضًا إلى أن يتم الاستفادة من خبرات هذا الموظف الذي تجاوز سن التقاعد، وذلك في حالة إن كانت مدة العقد تطول بعد تجاوزه لهذا السن، وهذا لم يكن يحدث من قبل.

أهم ضوابط نظام التقاعد الجديد

من أهم ضوابط هذا القانون الجديد، هو أن عندما يتجاوز الموظف السن المحدد للإنهاء خدمته، وهو ال60 سنة، لكن القانون الجديد ألزم صاحب العمل بعد إنهاء التعاقد مع ذلك الشخص الذي تجاوز هذا السن في حالة إن كان هناك تعاقد مبرم بينهم.

وعلى الجانب الأخر يتم تطبيق كافة الأمر الخاصة بقوانين التأمين الاجتماعي على الموظف الذي تجاوز السن المحدد للمعاش، فيكن للموظف أن يواصل عمله بالرغم من تجاوزه للسن المحدد، وذلك بموجب استحقاقه للمعاش.

كما يجب أن يكون هناك مكافأة مالية للموظف الذي تجاوز السن المحدد للمعاش، فهذه المكافأة عبارة عن نصف راتبه الشهري من كل سنة من الخمسة الأولى الذي عمل بهم، ويحصل على راتبه الشهري الكامل طوال السنوات المتبقية.

ويتم قياس المكافأة على حسب آخر راتب شهري تقاضاه الموظف قبل أن تنتهي خدمته، ويصل إلى سن المعاش، وفي حالة وفاة هذا الموظف، فيتم صرف مكافأة المعاش لأسرة الموظف، وذلك على حسب القانون الخاص بالتأمين الاجتماعي.

وفي نهاية هذا المقال نكون قد سردنا لكم بشكل تفصيلي وواضح عن كل التفاصيل التي تخص قانون التقاعد الجديد أهم الضوابط الخاصة به، حيث وجدنا أن ذلك الموضوع من أكثر المواضيع التي تشغل بال الكثير من الناس في تلك الفترة، وهذا ما تم ملاحظته.