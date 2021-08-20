كيفية تجديد رخصة السير عن طريق ابشر للمواطن والمقيم

كيفية تجديد رخصة السير في المملكة العربية السعودية ليست من الأشياء الصعبة في تنفيذها كل ما في الأمر تحتاج إلي إتمام بعض الخطوات الهامة التي من شانها تجيد رخصة السير عن طريق بوابة أبشر الالكترونية والتي تضمن للمواطنين السعوديين والمقيمين أنجاز الكثير من الخدمات التي يريدها في سهولة ويسر دون الحاجة إلي عناء التنقل إلى المكاتب والهيئات الحكومية، وتجدر الإشارة أدارة المرور التابعة إلى وزارة الداخلية في المملكة اعلنت عن وقف منح أو تجديد رخصة القيادة لأي وافد إلا اذا توافرت بعض الشروط والتي سبق وان ذكرنها في مقال سابق، حيث تستهدف السلطات السعودية وتهدف من خلاله تطوير كافة المنشآت والمؤسسات المختلفة، والتنية الشاملة لكافة المجالات، مع مواكبة عصر التكنولوجيا الحديث، من خلال تحويل الخدمات الحكومية التقليدية إلى إلكترونية.

ويضم موقع ابشر الكثر من الخدمات الالكترونية تتخطي عدد الـ250 خدمه منها تجديد استمارة السيارة وهي احد اكثر الخدمات شيوعا بين المواطنين، أما عن خطوات تجديد رخصة السير فهي كما يلي:

اذهب إلى البوابة الإلكترونية منصة أبشر.

تسجيل الدخول، وكتابة اسم المستخدم، وكلمة المرور، والرمز المرئي.

ستجد قائمة خدماتي اختار منها خدمات المرور.

اختار بعد ذلك تجديد رخصة القيادة.

أطلع على الشروط الخاصة بتجديد رخصة القيادة، ومعرفة كافة التعليمات، وبعد ذلك أنقر على تأكيد.

أضغط على بدء تنفيذ الخدمة.

عليك أن تختار نوع رخصة القيادة الخصوصية.

بعد ذلك اكتب عدد سنوات التجديد التي تريديها فيُمكن أن تختار بين سنتين، خمس سنوات، أو عشرة سنوات.

قم بمراجعة المعلومات المكتوبة حول الرخصة، وعدد سنوات صلاحيتها، فعليك التأكد من صحتها.

اضغط على التالي.

ستظهر إليك صفحة جديدة توضح لك أن تجديد الرخصة تم بنجاح، وسيكون أمامك مجموعة من الوسائل المختلفة التي يُمكن الاستعانة بها لاستلامها، اختار الوسيلة الأسهل التي يُمكن من خلالها إيصال رخصتك الجديدة، فيُمكنك الاعتماد على البريد السعودي، أو استلامها بشكل يدوي من أحد فروع إدارة المرور. ويُمكنك أيضاً الاستعلام عن معلومات رخصة القيادة من خلال الدخول على نفس الرابط، والذهاب إلى الخدمات الاستعلامية ومن ثم اختيار الخدمة.

وفي حالة أنك تجدد الرخصة بسبب فقدانها فهنا من الضروري إحضار إقرار بالطريقة التي تم الفقد بها، مع التوضيح بأنها لم يتم سحبها منك، فلابد من كتابة تعهد بذلك. أما في حالة تجديد الرخصة نتيجة لتلفها، وليس لانتهاء فترة صلاحيتها فهنا عليك تسليم الرخصة القديمة، حتى تتمكن من استلام الجديدة.

كيفية تجديد رخصة السير عن طريق ابشر للمواطن والمقيم

هناك رسوم مالية يتم دفعها للحصول على الرخصة الجديدة بعد تجديدها سواء للمواطن المقيم أو سعودي الجنسية على، وهذه التكاليف حددتها وزارة الداخلية داخل المملكة، وهي كالآتي:-