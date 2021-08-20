نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تجديد رخصة السير عن طريق ابشر للمواطن والمقيم في المقال التالي
كيفية تجديد رخصة السير عن طريق ابشر
- اذهب إلى البوابة الإلكترونية منصة أبشر.
- تسجيل الدخول، وكتابة اسم المستخدم، وكلمة المرور، والرمز المرئي.
- ستجد قائمة خدماتي اختار منها خدمات المرور.
- اختار بعد ذلك تجديد رخصة القيادة.
- أطلع على الشروط الخاصة بتجديد رخصة القيادة، ومعرفة كافة التعليمات، وبعد ذلك أنقر على تأكيد.
- أضغط على بدء تنفيذ الخدمة.
- عليك أن تختار نوع رخصة القيادة الخصوصية.
- بعد ذلك اكتب عدد سنوات التجديد التي تريديها فيُمكن أن تختار بين سنتين، خمس سنوات، أو عشرة سنوات.
- قم بمراجعة المعلومات المكتوبة حول الرخصة، وعدد سنوات صلاحيتها، فعليك التأكد من صحتها.
- اضغط على التالي.
- ستظهر إليك صفحة جديدة توضح لك أن تجديد الرخصة تم بنجاح، وسيكون أمامك مجموعة من الوسائل المختلفة التي يُمكن الاستعانة بها لاستلامها، اختار الوسيلة الأسهل التي يُمكن من خلالها إيصال رخصتك الجديدة، فيُمكنك الاعتماد على البريد السعودي، أو استلامها بشكل يدوي من أحد فروع إدارة المرور. ويُمكنك أيضاً الاستعلام عن معلومات رخصة القيادة من خلال الدخول على نفس الرابط، والذهاب إلى الخدمات الاستعلامية ومن ثم اختيار الخدمة.
وفي حالة أنك تجدد الرخصة بسبب فقدانها فهنا من الضروري إحضار إقرار بالطريقة التي تم الفقد بها، مع التوضيح بأنها لم يتم سحبها منك، فلابد من كتابة تعهد بذلك. أما في حالة تجديد الرخصة نتيجة لتلفها، وليس لانتهاء فترة صلاحيتها فهنا عليك تسليم الرخصة القديمة، حتى تتمكن من استلام الجديدة.
كيفية تجديد رخصة السير عن طريق ابشر للمواطن والمقيم
هناك رسوم مالية يتم دفعها للحصول على الرخصة الجديدة بعد تجديدها سواء للمواطن المقيم أو سعودي الجنسية على، وهذه التكاليف حددتها وزارة الداخلية داخل المملكة، وهي كالآتي:-
- يمكنك تجديد رخصة القيادة لمدة عامين من خلال دفع تكلفة مالية تصل إلى 80 ريال سعودي.
- وبتطلب منك دفع مئتي ريال سعودي في حالة الرغبة في تجديد رخصة القيادة لمدة خمس سنوات.
- وفي حالة رغبتك في تجديد رخصة القيادة لمدة عشرة سنوات فهنا عليك دفع قيمة مالية حوالي 400 ريال سعودي.
- وقد تتعرض لدفع غرامة مالية حوالي مئة ريال سعودي، إذا لم تعود لفروع المرور المتواجدة بالمملكة خلال أسبوع من تاريخ تجديد رخصتك لكي تستلم الرخصة.
تجديد الرخصة المنتهية
- بإمكانك تجديد رخصتك قبل انتهائها على الأقل بفترة كافية لأتفل عن ستة أشهر، وفي حالة انتهاء الصلاحية وعدم تجديدها قبل الموعد المُُحدد فهنا سيتم إعطائك مُهلة زمنية جديدة حوالي 60 يوم.
- في حالة عدم التجديد من خلالهم فهنا سيتم دفع غرامة مالية حوالي مئة ريال سعودي، وذلك عن كل عام تم التأخير فيه، وربما تتراوح الغرامة المالية بين 300 إلى 500 ريال سعودي.
- إذا تجاوزت ثلاث سنوات بدون تجديد الرخصة فهنا يتم إسقاط صلاحية رخصة السيارة، وبالتالي سيتم استخراج رخصة جديدة، والبدء في الإجراءات مرة أخرى.
الجدير بالذكر أن خدمة تجديد رخصة قيادة مجانية تماماً عن طريق أبشر، ولا تستغرق الكثير من الوقت، ويتم تجديد رخصة القيادة الخصوصية فقط، ويُمكنك التعرف على المزيد من المعلومات من خلال التواصل عبر الهاتف المحمول على الرقم 920020405، أو التواصل معهم عبر البريد الإلكتروني [email protected]، وعليك معرفة أن مواعيد العمل الخاصة بخدمة العملاء تكون من الساعة السابعة والنصف صباحاً، وحتى الساعة الثانية والنصف مساءً.
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