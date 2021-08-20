نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعفاء بنك التنمية الاجتماعية وشروطه وكيفية إصدار طلب الإعفاء في المقال التالي
شروط إعفاء بنك التنمية الاجتماعية
- أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية السعودية.
- أن يكون الحد الأدنى لعمره 25 عام والحد الأقصى 55 عام.
- ألا تزيد مدة حصوله على قرض لترميم المنزل عن 5 سنوات.
- أن يكون الحد الأقصى لراتبه الشهري 2000 ريال.
والجدير أنه من أكثر الفئات المستفيدة من هذه الخدمة هم العاملون في مشروعات الأسر المنتجة وهيئة النقل والمواصلات.
المستندات المطلوبة لتقديم طلب الإعفاء
- تقديم نموذج يثبت عدم قدرته عن سداد القرض.
- إحضار صورة من بطاقة الهوية صلاحيتها سارية.
- إحضار تقرير طبي يوضح الحالة الصحية لمقدم الطلب.
- تقديم البطاقة العائلية.
- تقديم الأوراق التي توضح الحالة المعيشية.
- أن تكون جميع المستندات المطلوبة برق الهوية.
كيفية إصدار طلب الإعفاء من قرض بنك التسليف
الاسم الرباعي.
رقم الهوية.
تاريخ الحفيظة.
رقم الحفيظة.
مصدر الحفيظة.
اسم مقدم الطلب.
نوع مقدم الطلب (ذكر / أنثى).
أسماء الشركاء في القرض.
مكان الحصول على القرض.
نوع القرض. رقم الجوال.
رقم العقد.
- اضغط على أيقونة تسجيل الدخول في أعلى الصفحة، ومن ثم ادخل المطلوب من رقم الهوية وكلمة المرور واضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.
- يتم بعد ذلك الدخول على خدمة طلب الإعفاء، وفيها يتم تعبئة الطلب كاملا.
- إرسال الطلب ثم طباعته من الموقع والاحتفاظ به لإرفاقه مع الأوراق والمستندات الأخرى.
- يتم في الخطوة الأخيرة إرسال كافة المستندات للديوان الملكي عبر البريد السريع على أن يتم إخطارهم إلكترونيًا بهذا الإجراء عبر البريد الإلكتروني وهو: [email protected]، ومن ثم ينتظر المقدم الموافقة أو الرفض على هذا الطلب.
وللاستفسار يمكنك الاتصال على رقم خدمة العملاء للبنك وهو: 920008002، علما بأن الخدمة متاحة طوال أيام الأسبوع، كما يمكنك الاتصال بالفروع التالية للبنك وهي:
- بنك التسليف بفرع الرياض: 0112093790.
- فرع مكة المكرمة: 0125765357.
- فرع الدمام: 0138315875.
- بنك التسليف بفرع الطائف: 0127375688.
- فرع خميس مشيط: 0172354306.
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