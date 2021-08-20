نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعفاء بنك التنمية الاجتماعية وشروطه وكيفية إصدار طلب الإعفاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعفاء بنك التنمية الاجتماعية أو كما كان يطلق عليه في الماضي بنك التسليف والادخار السعودي، حيث يعتبر هذا البنك احد القلاع الاقتصادية العملاقة علي الأراضي السعودية ويخدم الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة، واصبح بنك التنمية الاجتماعية المختص بتقديم القروض وتمويل الأسر ذات الدخل المحدود وهذا احد اهم قطاعات التي يستهدفها البنك في منتجاته التمولية لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين في المملكة من عملاء البنك، ومن بين الخدمات تقديم طلب إعفاء من قروض بنك التسليف هذا فضلا عن منح قروض الزواج وترميم المنازل والمشروعات الصغيرة للشباب السعودي التي ساهمت في تقليل نسبة البطالة في المملكة وبشكل عام تساهم في تحسين مستوى المعيشة فقد تجاوز عدد المستفيدين من هذه الخدمة ما يزيد عن مليون مستفيد.

شروط إعفاء بنك التنمية الاجتماعية

وحدت أدارة البنك التنمية الاجتماعية في المملكة مجموعة من الفئات التي سيتم إعفائها بالكامل من تسديد الأقساط المتبقية من القرض وهم: أصحاب الدخل المحدود، ذوي الاحتياجات الخاصة، كبار السن، المتقاعدين، المسجلين ببنك الضمان الاجتماعي، كما يشمل القرار تأجيل دفع الأقساط المتبقية لمدة ستة أشهر للفئات المستحقة ولكن شروط الإعفاء هي:

أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية السعودية.

أن يكون الحد الأدنى لعمره 25 عام والحد الأقصى 55 عام.

ألا تزيد مدة حصوله على قرض لترميم المنزل عن 5 سنوات.

أن يكون الحد الأقصى لراتبه الشهري 2000 ريال. والجدير أنه من أكثر الفئات المستفيدة من هذه الخدمة هم العاملون في مشروعات الأسر المنتجة وهيئة النقل والمواصلات.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب الإعفاء

إلي جانب شروط بنك التسليف التي تم ذكرها فى الأعلى من قبل لابد من توافر بعض الاوراق الهامة عند تقديم طلب اعفاء لأداره البنك وهذه الاوراق ما يلي:

تقديم نموذج يثبت عدم قدرته عن سداد القرض. إحضار صورة من بطاقة الهوية صلاحيتها سارية. إحضار تقرير طبي يوضح الحالة الصحية لمقدم الطلب. تقديم البطاقة العائلية. تقديم الأوراق التي توضح الحالة المعيشية. أن تكون جميع المستندات المطلوبة برق الهوية.

كيفية إصدار طلب الإعفاء من قرض بنك التسليف ومع بدء انتشار وباء كورونا في المملكة ورفع حالة الطواري وفرض حظر التجول وإغلاق العديد من المنشآت التي تعد مصدر رزق لأصحاب الدخل المتوسط والمحدود اتخذت الدولة والعديد من المؤسسات العديد من الإجراءات لتخفيف الأضرار الاقتصادية على المواطنين المترضيين من هذه الأزمة، ومن بين الاجراءات التي اتخذتها الدولة انه يتم تقديم طلب الإعفاء من اقساط البنوك مثل بنك الراجحي ومن بين هذه المؤسسات ايضا بنك التسليف والادخار الذي أعلن عن إعفاء المقترضين لديه من تسديد الأقساط المتبقية مراعاةً للأزمات الاقتصادية التي يمرون بها، كما يمكن أن يتم تقديم طلب الإعفاء إلكترونيًا عن طريق الدخول على الموقع الرسمي لبنك التنمية أو تسلم نموذج طلب الإعفاء إلي أدارة بنك التنمية الإجتماعية باليد، ويتضمن النموذج عدد من البيانات وهي: الاسم الرباعي. رقم الهوية. تاريخ الحفيظة. رقم الحفيظة. مصدر الحفيظة. اسم مقدم الطلب. نوع مقدم الطلب (ذكر / أنثى). أسماء الشركاء في القرض. مكان الحصول على القرض. نوع القرض. رقم الجوال. رقم العقد.

إما بخصوص طريقة تقديم طلب الإعفاء إلكترونيًا من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية وتكون خطوات التقديم هي: