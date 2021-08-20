استعلام عن صك طلاق برقم الهوية السعودية 1443

تزداد عمليات البحث عن كيفية استعلام عن صك طلاق برقم الهوية في المملكة العربية السعودية على محرك البحث “جوجل”، وتُقدم وزارة العدل السعودية هذه الخدمة بشكل إلكتروني على موقعها الرسمي كأحد أبرز الخدمات الإلكترونية التي يبحث عنها الآلاف من المواطنين بصورة كبيرة، وتتيح الوزارة إمكانية الحصول على وثيقة الطلاق إلكترونياً بدلاً من تضييع الوقت والجهد في زيارة مقرات وفروع وزارة العدل المنتشرة في مدن ومحافظات المملكة، وقد اهتمت وزارة العدل في السنوات الحالية بتطوير التحول الرقمي لديها والإعتماد بشكل كبير على التكنولوجيا في تقديم خدماتها للمواطنين طبقاً لرؤية السعودية 2030م، وفي هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” نوضح لكم كيفية الإستعلام عن صك طلاق برقم الهوية كما وضحنا لكم من قبل كيفية الإستعلام عن تفاصيل قضية برقم الهوية، فإلى نص المقال.

استعلام عن صك طلاق برقم الهوية

يستطيع المواطن السعودي الإستعلام عن صك طلاق بإستخدام رقم الهوية الخاص به من خلال موقع وزارة العدل الإلكتروني عن طريق اتباعه للخطوات التالية:

أولاً يجب على المواطن الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة العدل على شبكة الإنترنت.

على شبكة الإنترنت. ثانياً قم بالضغط على قائمة الخدمات الإلكترونية ثم اختر من القائمة خدمة الإستعلام عن معاملة.

ثالثاً الآن يتوجب عليك إدخال كافة البيانات المطلوبة مثل رقم المعاملة ورقم الكود.

رابعاً وأخيراً انقر على كلمة بحث حتى تظهر لك كافة المعلومات عن صك الطلاق.

طباعة صك طلاق برقم الصك

في إطار اهتمام وزارة العدل السعودية بتقديم العديد من خدماتها إلى المواطنين السعوديين والمقيمين بشكل إلكتروني قد أتاحت الوزارة خدمة طباعة صك طلاق برقم الصك بخطوات بسيطة نوضحها لكم كالتالي: