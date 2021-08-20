الراجحي تمويل تجديد السيارة الميسر بدون دفعة أولي ولا دفع رسوم

الراجحي تمويل تجديد السيارة الميسر يقدمه للمواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث يتيح هذا التمويل لكل مواطن فرصة امتلاك سيارة أحلامه، فإن كل مواطن حاليا يمكنه تجديد سيارته بكل سهولة ويسر، فخطوات الحصول علي أي تمويل ميسر من البنك سهلة وسريعة، حيث أن جميع تمويلات الراجحي تكون ميسرة وتتفق مع الشريعة الإسلامية، كما ذلك التمويل يجعل كل مواطن يحصل علي سيارة ميتسوبيشي من أفضل أنواع السيارات في المملكة العربية السعودية، فإن البنك يقدم تمويلات للسيارات سواء الجديدة أو المستعملة أو شبه الجديدة، فسوف نقدم من خلال موقعنا ثقفني خطوات التقديم للقيام بتجديد السيارة، كما اكد البنك أن أي مواطن يمكنه في الاستفادة من هذا التمويل الميسر للسيارات.

يقدم الراجحي تمويل تجديد السيارة الميسر

فإن البنك يقدم تمويلات عديدة للسيارات في المملكة سواء سيارات جديدة أو مستعملة، الآن أعلن الراجحي عن أتاحه تمويل لتجديد السيارات في المملكة، فيعتبر تمويل تجديد السيارة من أفضل تمويلات السيارات من المصرف، حيث أن هذا التمويل يتميز بالعديد من المميزات التي يستفاد منها المواطنين وتجعل هذا التمويل ميسر، فإن هذه المميزات تكون كالتالي:

هذا التمويل يتمتع بأنه متوافق مع الشريعة الإسلامية. إن تمويل تجديد السيارات ليس له أي رسوم إدارية تدفع للحصول عليه.

تكون نسبة الدفعة الأولي لذلك التمويل عبارة عن 0% أي لا توجد دفعه أولي.

هذا تمويل له فترة سداد تصل إلى خمس سنوات أي تعادل 60 شهر.

إن التمويل له أقساط منخفضة، وأيضا الدفعة الأخيرة تختلف قيمتها حسب نوع السيارة.

رابط الحصول على التمويل إلكترونياً

الآن يستطيع كل المواطنين عشاق المركبات بجميع أنواعها الدخول للموقع الإلكتروني وتجديد المركبة التي يمتلكها، فإن التقدم الإلكتروني يوفر علي كف مواطن الكثير من الوقت والجهد، حيث أن كل المطلوب من المواطنين الدخول علي رابط تمويل تجديد السيارة الميسر، ثم يقوم كل مواطن يريد تجديد مركبته بملأ الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتمويل، فهذه الاستمارة تنقسم إلى ثلاث أجزاء هم كالتالي:معلومات شخصية عن المتقدم، البيانات المالية للمتقدمين، معلومات الاتصال والتواصل بين البنك و العميل، بعد تأكد المتقدم من جميع البيانات المسجلة يضغط علي تقديم.