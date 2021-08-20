نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تمويل إمكان بدون كفيل ولا يشترط تحويل راتب بهامش ربح 2% شهريا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد شركة إمكان واحدة من أقوى الشركات داخل المملكة العربية السعودية، والتي تتميز بتقديم أفضل العروض والخدمات التمويلية للمواطنين والمقيمين، مع إتاحة تقديم تمويل ميسر بدون تحويل راتب، وأيضا هناك تمويل شخصي، وتمويل سيارة حتى يسهل عملية البحث على الأفراد، فبكل سهولة وبخطوات بسيطة يمكنهم أن يحصلوا على التمويل في أقل وقت وبموافقة فورية، وأيضا فترة السداد من اختيارك وهناك أيضا بنوك وشركات أخرى داخل المملكة توفر لك تمويل لشراء احتياجاتك أو سداد ديونك، أو شراء سيارك الشخصي بأقل راتب وأقل قسط شهري.

تمويل ميسر بدون تحويل راتب

توفر لك شركة إمكان عدة تمويلات متنوعة منها تمويل ميسر، وتمويل إضافي، وتمويل تأجيري، احصل على تمويل للمتقاعدين بدون كفيل وبأقل قسط شهري، وتمويل للمشتريات، وكل هذه التمويلات تختلف عن الأخرى بعدة شروط ومستندات يجب أن تستوفى عند تقديم طلبك للحصول على التمويل المناسب لك، تمويل بقسط 200 ريال بدون كفيل وفترة سداد خمس سنوات، ويبني التمويل والقسط الشهري والفترة الزمنية للسداد على السجل الائتماني لكل مستهلك، والأوراق والمستندات التي يجب توافرها وتقديمها للحصول على تمويل من إمكان بأسرع وقت وبدون تعقيدات، وبهامش ربح 2% من كل شهر.

مزايا التمويل الميسر

يعطيك التمويل الميسر مبلغ تمويلي يبدأ من 2000 ريال وحتى 50 ألف ريال بفترة سداد من 12 شهرا وحتى 24 شهرا، بأقل قسط شهري وبهامش ربح تنافسي، والتمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، قرض للموظفات والمتقاعدات بأقل قسط شهري وبدون فوائد، ويجب أن يكون الراتب لا يقل عن 2000 ريال، والتمويل متاح للسعوديين والسعوديات، مع إمكانية السداد المبكر، وعلى سبيل المثال إذا كان المبلغ التمويلي 30 ألف ريال بمدة تمويل 12 شهر، فأن كلفة التمويل تصل إلى 44%، ومبلغ القسط الشهري 3250 ريال، وإذا كان المبلغ التمويلي 25 ألف ريال على فترة سداد 18 شهرا فأن القسط الشهري 1805 ريال بكلفة تمويل 43%.

شروط تمويل إمكان

التمويل الميسر والتمويل الإضافي هم المتاحين لشركة إمكان في الوقت الحالي والتمويل بدون كفيل ولا يشترط تحويل راتب، ويمكنك الاتصال على الرقم 920011038 طوال أيام الأسبوع للمزيد من الحصول على الأسئلة والاستفسارات، ويجب أن يكون الراتب لا يقل عن 2000 ريال للجميع ماعدا المتقاعدين فيجب أن لا يقل الراتب عن 1900 ريال، وتقديم صورة طبق الأصل من الهوية الوطنية، والعنوان الوطني، ويتم التقديم بطلب الحصول على التمويل الميسر.