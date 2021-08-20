خدمة تقييم الإعاقة وتحديث البيانات أونلاين بوزارة الموارد البشرية 1443، من الاستعلامات الهامة للعديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية هي طريقة الاستعلام عن تنفيذ خدمة تقييم الإعاقة إلكترونياً، حيث تعتبر خدمة تقييم العلاقة وتحديث البيانات من الخدمات الإلكترونية التي تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة الذي لهم تسجيل مسبق لدى وزارة الموارد البشرية من تقديم طلب شخصي من أجل تعديل وتحديث البيانات الخاصة بالإعاقة التي تخصه، كما يمكن استخدام الخدمة من خلال الأفراد من ذوي الإعاقة والذين ليس لديهم تسجيل لدى موقع الوزارة والعمل علي تقديم طلب حتي يتم تسجيل البيانات الخاصة بالإعاقة التي تخصه، علي أن يتم إدراجهم من ضمن المستفيدين من دعم خدمات الوزارة التي يتم توفيرها للأفراد من ذوي الإعاقة، وسوف نوضح لكم تفاصيل ومستندات استخدام خدمة تقييم العلاقة وتحديث البيانات.

وثائق التقديم علي خدمة تقييم الإعاقة

حتي يتم التحديث الخاص ببيانات الإعاقة للأفراد من مستفيدي التأهيل الشامل يجب علي جميع المستفيدين تقديم كافة التقارير الطبية الحديثة، علي أن يكون إرسال ملف التقارير الطبية بالمواصفات التالية عند رفعها علي الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة:

يجب أن يتم إرسال التقارير بالصيغ الإلكترونية التالية (JPG,JPEG,PDF) فقط. يجب أن لا زيد الحجم الخاص بالملف الذي يتم إرساله عن 2 ميجا بايت.

طريقة التسجيل في خدمة تقييم الإعاقة وتحديث البيانات بموقع الوزارة

يتم التسجيل الإلكتروني في خدمة تقييم الإعاقة من خلال اتباع بعض الخطوات الإلكترونية والتي تتم علي موقع الوزارة بالشكل التالي: