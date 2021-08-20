طريقة التسجيل في الروضة الافتراضية في نظام نور | منصة روضتي

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عمر شويل - جدة يهتم أولياء الأمور بمعرفة طريقة التسجيل في الروضة الافتراضية في نظام نور من خلال منصة روضتي Virtual Rawda التي قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بإنشائها لرياض الأطفال من عمر 3 إلى 6 سنوات، تشكل المنصة بيئة تعليمية للأطفال قبل دخول المدرسة عن طريق توفير فصول تغطي كل أساسيات هذه المرحلة التعليمة بشكل سهل وبسيط للأطفال ومناسب لكل المستويات كما سنتعرف.

منصة روضتي

قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بإنشاء منصة روضتي لأولياء الأمور لمتابعة عملية تعليم أطفالهم في مرحلة الروضة عن بعد.

المنصة تابعة لنظام نور للتعلم عن بعد من أجل الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الأطفال.

يمكن لأولياء الأمور الدخول على منصة روضتي Virtual Rawda من أجل التسجيل في الروضة الافتراضية من خلال العديد من الطرق التي وفرتها وزارة التعليم في المملكة ومنها:

إذا كنت تستخدم نظام أندرويد يمكنك الحصول على التطبيق من متجر جوجل بلاي. إذا كنت من مستخدمي نظام الأيفون ios يمكنك الحصول على التطبيق من متجر أبل. أو من خلال الموقع الإلكتروني منصة الروضة.

التسجيل في الروضة الافتراضية

يعتبر التسجيل في منصة الروضة Virtual Rawda مهم جدًا لأولياء الأمور لمتابعة أداء أبنائهم في هذه المرحلة حيث يوفر منصة روضتي التالي:

تقارير دورية لأداء الأطفال في الاختبارات وتقيم المستوى في كل فصل افتراضي.

مقاطع مرئية تعليمية للأطفال بها شرح للمقررات.

ألعاب تعليمية مسلية لجدب أطفال الروضة.

يتم إرسال إشعارات على الهاتف عند وصل رسالة مهمة خاصة بالطالب.

يحتوي الملف الشخصي للطفل على منصة الروضة الافتراضية على التالي:

عدد التقاط التي حصلها الطفل.

حقيبة الطفل.

تقارير الوحدات.

تقارير الاستخدام

فهرس المحتوى.

أسماء فصول الروضة

يهتم أولياء الأمور بمعرفة أسماء الفصول التي سستم تدريسها لأطفالهم على منصة الروضة الافتراضية وهي كالتالي:

وحدة أنا.

فصل الحروف.

فصل الأرقام.

قصص روضتي.

أناشيد الروضة.

البيئة.

كيف نتسوق.

الغذاء والنبات.

الرفق بالحيوان.

وغيراها من الفصول التربوية للأطفال على منصة روضتي التابعة لنظام نور.

طريقة التسجيل في الروضة الافتراضية

يمكن لأولياء الأمور التسجيل في منصة روضتي الافتراضية على نظام نور من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا الدخول على موقع منصة روضتي أو التطبيق كما أسلفنا. ثم اضغط على “تسجيل ولي الأمر”. هنا ستقوم باختيار “إنشاء حساب جديد”. قم بتعبئة البيانات المطلوبة (رقم هوية ولي الأمر – رقم هوية الطفل تاريخ ميلاده)، ثم “التالي”. ثم سيطلب منك إدخال بيانات الحساب (ايميل – كلمة مرور جديدة – اسم الطفل)، ثم “تسجيل”. يظهر لك الملف الشخصي لطفلك، اضغط على صورة الطفل وارفع صورة حقيقة لطفلك.

بعد التسجيل يمكنك لطفلك البدء في سماع الشرح المبسط وحل الاختبارات.

بهذا نكون قد تعرفنا على طريقة التسجيل في الروضة الافتراضية من نظام نور التي أنشأتها وزارة التعليم.