نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاشتراك في الفاتورة الثابتة برقم الحساب وتطبيق الكهرباء في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد عمليات البحث بشكل مستمر حول خدمة الكهرباء باعتبارها من الخدمات اليومية التي يبحث عنها المواطن أو الشخص المقيم في السعودية، فقد انتشرت بعض الشائعات التي تشير إلى زيادة أسعار الكهرباء في المملكة، وأكدت الشركة السعودية للكهرباء أنه ليس هناك أساس لما يتم تداوله من شائعات، فقد قامت الشركة بتوفير العديد من الخدمات التي يمكن الاستفادة منها ومن أهم هذه الخدمات خدمة الفاتورة الثابتة، فمن خلال موقعنا ثقفني نوضح لكافة متابعينا فائدة هذه الخدمة وكيفية الاستفادة منها.

خدمة الفاتورة الثابتة تم توفير هذه الخدمة باعتبارها تتيح لكافة الأشخاص المستفيدين إمكانية استخدام الكهرباء بدون أي مشاكل، ونظراً للأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد والظروف الصعبة بسبب غلاء الأسعار، حيث تمكن هذه الخدمة إمكانية المستخدم السداد على فترات لمدة 12 شهر ودفع بقسط شهري متفق عليه مع الشركة، ومن خلال المقال نوضح كيفية الاشتراك وتطبيق الكهرباء.

كيفية الاشتراك في خدمة الفاتورة الثابتة:

أعلنت الشركة على توفير خدمة الفاتورة الثابتة التي يمكن من خلالها دفع فاتورة الكهرباء بعد الاشتراك بها بعد فصل الخدمة العادية عن المستخدم بسبب تراكم فواتير الكهرباء، حيث يمكن من خلال هذه الفاتورة تحديد قيمة القسط الشهري الذي يتم دفعه بعد الاتفاق مع الشركة السعودية للكهرباء، ويتم ذلك من خلال الاشتراك في خدمة الفاتورة الثابتة من خلال هذه الخطوات:

الدخول على الرابط الرسمي الشركة السعودية للكهرباء تسجيل الدخول وكتابة البيانات اختيار أيقونة الفاتورة الثابتة كتابة رقم الحساب الضغط على تسجيل

تطبيق الكهرباء:

أعلنت الشركة عن توفير تطبيق الكهرباء الذي يتمتع بنفس الخدمات، وأصبح الإقبال علة التطبيق بشكل هائل باعتبار سريع الاستخدام وبكل سهولة ويسر، ويتم دفع الفواتير بشكل إلكتروني من خلال على طرق الدفع الإلكتروني، وتم إعداد التطبيق ليعمل على كل من هواتف الأندرويد والأيفون.

سداد فواتير الكهرباء:

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء من خلال صفحتها الرسمية عن طرق سداد فواتير الكهرباء بطرق متعددة منها تطبيق Apple Pay، بالإضافة إلى بطاقات الائتمان من خلال Visa و MasterCard، أو الصراف الآلي أو من الهاتف المصرفي، أو من خلال أجهزة السداد النقدي التي يوفرها البنك.