استعلام عن تأشيرة خروج وعودة.. اعرف صلاحية التأشيرة عبر وزارة الداخلية Absher

تعاونت وزارة الداخلية السعودية مع منصة أبشر الشهيرة، وذلك لكي يستفاد المواطن من أي خدمة بشكل سريع وسلسل، لذلك نجد أن البحث عن كيفية استعلام عن تأشيرة خروج وعودة لم يأت من فراغ، فسوف نعرض كافة الخطوات التي تجعلك تستعلم عن تأشيرة الخروج والعودة الخاصة بك.

استعلام عن تأشيرة خروج وعودة

هناك طريقة بسيطة للوصول إلى الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة، وذلك من خلال رقم الإقامة الخاص بالمتقدم، فكل ما عليه أن يقوم بالذهاب إلي رابط خاص بالدخول إلى منصة أبشر التي يتم بها كافة الخدمات الإلكترونية الخاصة بوزارة الداخلية كي يعرف صلاحية التأشيرة بسهولة.

وبعد ذلك يقوم المتقدم بالذهاب إلي اختيار أبشر أفراد، ثم يقوم بعد ذلك بكتابة بياناته الشخصية بشكل صحيح دون أخطاء، وهذه البيانات عبارة عن اسمه بالكامل وكلمة السر الخاصة به.

ومن ثم يقوم بالذهاب إلى أيقونة تسجيل الدخول، ومن بعدها يقوم بالنقر على أيقونة خدمة الاستعلامات الإلكترونية، ومن ثم يقوم المتقدم بالضغط على أيقونة الجوازات، وبعد ذلك يضغط على خدمة الاستعلام عن تأشيرة.

ومن بعدها يقوم بإضافة خيار البيانات الشخصية، وبعد دقائق، سيظهر أمام المتقدم صفحة تحتوي على كافة التفاصيل التي تخص تأشيرة الخروج والعودة، ومن الممكن أن طباعتها من على الموقع، وذلك من خلال النافذة المتواجدة أمام المتقدم بالصفحة.

استعلام عن تأشيرة خروج وعودة مفردة

في البداية يجب أن يتم الدخول على الصفحة الخاصة بمنصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية.

ومن بعد ذلك يقوم المتقدم بالنقر على الخدمات الإلكترونية، ومن ثم النقر على خيار خدمة الاستعلام عن صلاحية التأشيرة من خلال رقم الهوية.

وبعد ذلك سيأتي خطوة إدخال البيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم، فكل ما عليه أن يدخل رقم هويته الشخصية ومن الرقم الخاص بتأشيرته، وبعد ذلك بقوم بالذهاب إلي أيقونة العرض، التي تتواجد في أسفل الصفحة، ولكي يتم عرض كافة التفاصيل الخاصة بتأشيرته بالشكل المطلوب.

وفي الختام نكون قد سردنا لكم بشكل تفصيلي عن كيفية استعلام عن تأشيرة خروج وعودة، وذلك الأمر وجدنا أنه يشغل بال الكثير، حيث عرضنا طريقتان في غاية السهولة، فكل ما على الشخص أن يتبع الخطوات بالترتيب، لكي يصل إلى مبتغاه.