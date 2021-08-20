معايير دخول الطلاب المدارس الحضورية .. قرارات وزارة التعليم الجديدة

قام المستشار التربوي في وزارة التعليم بالتحدث عن معايير دخول الطلاب المدارس الحضورية للمرحلة المتوسطة والثانوية، وقال عبد اللطيف المستشار التربوي أن وزارة التعليم لم تكشف إلى حد الآن عن الإجراءات التي سيتم العمل بها خلال دخول الطلاب إلى المقررات الحضورية، ولكن من المتوقع أن يتم السماح للطلاب الذين حصلوا على الجرعتين الدخول إلى المدرسة، ولكن لن يتم السماح للغير حاصلين على اللقاح بالذهاب إلى المدارس الحضورية، وبالتالي سيطر المعلم والطالب إلى الحصول وتقديم الدرس عن طريق منصة مدرستي التعليمية، ومن المتوقع أن لا يتم السماح للحاصلين على جرعة واحدة بالدخول إلى المدارس.

معايير دخول الطلاب المدارس الحضورية في السعودية

يوجد شرط تلقي جرعتين من اللقاح المعتمد في المملكة، وهذا ما أوضحته الحكومة السعودية في البيان الأخير الذي نشرته، وقالت فيه أن الدخول للمدارس سيكون لمن حصل على جرعتين من اللقاح، وأي طالب أو معلم أو من منسوبي التعليم بشكل عام لم يحصلوا على اللقاح فلن يستطيعوا الدخول إلى المدارس الحضورية، وبالنسبة للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال فمن المعروف أن دراستهم في المرحلة الأولى ستكون بشكل إلكتروني عن بعد من خلال بوابة مدرستي التعليمية وعن طريق تطبيق روضتي.

ما هي آلية التعليم للغير حاصلين على اللقاح للمرحلة المتوسطة والثانوية

بحسب المستشار التربوي وتصريحاته الأخيرة فإن وزارة التعليم ستقوم بالكشف عن تفاصيل الآليات والبروتوكولات التي سوف يتم العمل من خلالها للأشخاص الذين لم يتحصلوا على اللقاح بعد ومن المتوقع أن يتم إصدار قرار بالتعليم عن بعد من خلال منصة مدرستي أو عن طريق قنوات عين التعليمية لمن لم يحصلوا على اللقاح ولكن لم تصدر وزارة التعليم إلى حد الآن قرار يوضح ما هي البروتوكول التي اعتمدت للغير حاصلين على لقاح كورونا.

موعد عودة الدراسة الحضورية في السعودية وفق قرارات وزارة التعليم

قامت وزارة التعليم بتحديد تاريخ عودة الدراسة الحضورية في المملكة العربية السعودية، حيث تقرر عودة طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية إلى المدارس بشكل طبيعي، هذا ويذكر أن الدراسة كانت عن بعد في عام 1442 عن طريق منصة مدرستي وقنوات عين التعليمية لجميع المراحل بسبب انتشار الأزمة الصحية بالسعودية، وبعد انتهاء السنة الدراسية الماضية قررت وزارة التعليم أن تعود الدراسة بشكل حضوري للمرحلة المتوسطة والثانوية بسبب إجراءات التلقيح الحالية التي تقوم بها وزارة الصحة للمواطنين والمقيمين، ومن المقرر أن تعود الدراسة في 29 أغسطس والموافق لـ 21 محرم 1443.