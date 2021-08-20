نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اضافة تابع في حساب المواطن | تحديث حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتم اضافة تابع في حساب المواطن من خلال بعض الخطوات، حيث يقدم حساب المواطن دعم مالي شهرياً للأسر محدودة الدخل، وإعانة الشباب العاطلين عن العمل، ويأتي البرنامج من ضمن رؤية المملكة 2030، ويمكن لأي أسرة سعودية من التسجيل في البرنامج والتمتع بالدعم المالي.

التسجيل جديد حساب المواطن

وعند الرغبة في التسجيل في برنامج حساب المواطن الجديد يلزم عليك اتباع الخطوات التالية:

قم أولاً بالدخول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن.

ثم قم بالضغط على “دخول”.

قم بالنقر على “تسجيل دخول جديد”.

أدخل البيانات الشخصية مثل (رقم الهوية الوطنية – الاسم – تاريخ الميلاد – العنوان الوطني لك – البريد الإلكتروني – رقم الجوال).

قم بمراجعة البيانات، ثم قم بالنقر فوق “إرسال”.

يتم استلام رسالة نصية على جوالك.

أدخل رمز التأكيد، ثم اضغط على “حفظ”.

أعد تحميل الصفحة.

أدخل رقم الهوية الوطنية، وكلمة السر الذي تم إرسالها على هاتفك.

أعد إضافة كلمة مرور جديدة خاصة بك.

وبذلك يكون قد تمكنت من إضافة حساب موطن جديد لك، حيث يتم مراجعة الطلب ثم استلام رسالة تأكيد على أهليتك في البرنامج.

كما يمكنك التسجيل في إعانة حافز البحث عن عمل، لتحصل على معونة مالية شهرياً من صندوق التنمية الاجتماعية.

اضافة تابع في حساب المواطن

وعند الرغبة في إضافة تابع في حساب المواطن يجب عليك اتباع التالي:

قم بالدخول إلى الموقع الرسي للبرنامج.

ثم قم بتسجيل الدخول.

اضغط على “تفاصيل الطلب”.

اختر البيانات الخاصة بالتابعين.

ثم اضغط على “إضافة تابع”.

أدخل بيانات التابع مثل (نوع التابع – تاريخ الميلاد بالهجري – صلة القرابة – الحالة الوظيفية – رقم الهوية الوطنية)

ثم اضغط على إضافة ثم حفظ ثم التالي.

وبذلك يكون قد تمكنت من إضافة تابع في برنامج حساب المواطن، كما يمكنك إضافة العديد من التابعين على نفس الحساب الواحد.

تحديث حساب المواطن

يمكنك تحديث بيانات حساب المواطن الخاصة بك من خلال الخطوات التالية:

يتم الولوج إلى صفحة حساب المواطن.

قم بتسجيل الدخول برقم الهوية وكلمة السر.

أدخل رمز التأكيد الموجود بالصورة.

قم اختيار “تعبئة \ استكمال الطلب”.

أدخل البيانات العامة الخاصة بك مثل ( الحالة الاجتماعية – حالة القدرة على العمل – الحالة الصحية – المستوى التعليمي)، ثم اضغط حفظ ثم التالي.

قم بتحديث بيانات العنوان مثل ( حالة السكن – المنطقة – الحي)، بيانات التواصل (رقم الهاتف – البريد الإلكتروني).

ثم يتم إضافة التابعين، حيث يتم إضافة بيانات كل تابع على حدا.

قم بإدخال معدل الدخل الشهري لك.

أدخل بيانات العقار الذي تعيش فيه.

ثم بيانات الحساب البنكي الخاص بك.

وفي النهاية قم بمراجعة جميع البيانات حتى يتم تأكيد تحديث حساب المواطن، ويتم إضافة التابعين بصورة سليمة.

وبذلك يكون قد قمنا بتوضيح كيفية اضافة تابع في حساب الموطن ، كما قمنا بمعرفة طريقة تحديث بيانات حساب المواطن حتى تتمكن من الحصول على المعونة من البرنامج بدون أي مشاكل.