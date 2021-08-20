نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في ساند التأمين ضد التعطل عن العمل للسعوديين بالخطوات 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في ساند التأمين ضد التعطل عن العمل، وشروط استحقاق ساند، وطريقة التسجيل في التأمينات الاجتماعية، نجد أن هناك الكثير من عمليات البحث اليومي التي تتم حول هذه العبارات السابقة، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من الأفراد يبحثون أيضاً عن كم راتب ساند وموعد صرف ساند للمتعطلين عن العمل، وماهو نظام ساند فهو نظام قامت مؤسسة التأمينات الاجتماعية السعودية بإطلاقه لمساعدة كافة المواطنين المتعطلين عن العمل عن طريق الحصول على راتب شهري لفترة معينة حسب حالة التقدم، ولكن بتوافر بعض الشروط التي سنتناولها فيما يلي، كما سنتعرف على طريقة التسجيل في ساند التأمين ضد التعطل عن العمل وموعد نزول راتب ساند 2021.

ماهو نظام ساند

قبل الحديث عن طريقة التسجيل في ساند التأمينات الاجتماعية، لابد وأن نتعرف أولاً على نظام ساند، هو عبارة عن نظام أتاحته مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بعد أن تمت إجازته من قبل الجهات التشريعية بالمملكة، وذلك بهدف تقديم يد العون والمساعدة للمواطنين العاطلين عن العمل أو المفصولين من العمل، ويتم ذلك عن طريق صرف جزء من مرتب المواطن عن انقطاعه عن العمل.

حيث تقوم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بصرف نسبة قدرها 60% من راتب المواطن، أي يحصل المواطن على 200 ريال سعودي كحد أدنى و9000 ريال سعودي كحد أقصي شهرياً، وذلك فقط عند الالتحاق بنظام ساند وتوافر شروطه في المواطن المتقدم وهذا ما سنتعرف عليه لاحقاً.

ويأتي ذلك في إطار سعي المملكة العربية السعودية بالتعاون مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية لتوفير مصدر دخل شهري للمواطن يساعده في العيش وتلبية احتياجاته في الفترة التي يكون عاطل عن خلالها لحين الالتحاق بوظيفة جديدة.

شروط التسجيل في ساند

أعلنت مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن شروط استحقاق راتب ساند للعاطلين عن العمل، والتي تتمثل فيما يلي:

أولاً يجب أن يكون المواطن المتقدم حاصل على الجنسية السعودية.

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 60 عاماً.

بعد ذلك يجب على المواطن ألا يكون لديه أي مصدر من مصادر الدخل.

عدم العمل في وظيفية حكومية أو أي نشاط خاص عند التقدم بطلب للحصول على الراتب.

يجب على المواطن الالتزام بشروط النظام الخاصة بمدة الاشتراك، والتي تتمثل في الآتي:

يجب على المواطن العمل لمدة لا تقل عن 12 شهر خلال الـ 36 شهر السابقة لتاريخ التقدم بالطلب. في حالة التقدم للمرة الثانية فيجب على المواطن العمل في الوظيفة التي كان بها لمدة لا تقل عن 18 شهراً خلال الستة وثلاثون شهراً السابقون لموعد التقديم. أما بالنسبة للمرة الثالثة فيجب علية العمل لمد لا تقل عن 24 شهراً. وعند التقديم للمرة الرابعة لابد أو ن يكون قد استمر في العمل لمدة لا تقل عن 36 شهراً.

ضرورة التسجيل في صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي.

في حالة فصل المتقدم عن العمل أو تركه لسبب راجع له فلا يحق له الحصول على التمويل.

يجب أن يكون المواطن المتقدم قادر على العمل.

ضرورة الالتزام بكافة الدورات التدريبية التي يخض لها.

أهمية الالتزام بكافة الواجبات والتوجيهات التي تمليها علية الوزارة.

طريقة التسجيل في ساند التأمين ضد التعطل عن العمل

تتمثل خطوات التقدم بطلب للتسجيل في نظام ساند للحصول على تعويض التأمينات الاجتماعية السعودية في النقاط التالية:

أولاً يقوم المواطن بزيارة رابط موقع التأمينات الاجتماعية الرسمي.

بعد ذلك يقوم المتقدم بتسجيل الدخول في حسابه عبر موقع التأمينات الاجتماعية عن طريق إدخال (اسم المستخدم – كلمة المرور) ثم الضغط على زر “ تسجيل “.

“. في الخطوة الثانية يقوم المتقدم باختيار أيقونة “ تقديم طلب التسجيل في ساند “.

“. بعد ذلك سيتم الانتقال إلى صفحة إدخال البيانات يقوم المتقدم بإدخال رقم الحساب البنكي الخاص به.

ثم يقوم باستكمال عملية إدخال البيانات شكل صحيح، وتتمثل في:

رقم الهوية الوطنية. رقم الجوال. البريد الإلكتروني. كلمة المرور. تأكيد كلمة المرور. رمز التحقق.

وأخيراً يقوم المتقدم بالضغط على زر “تعديل“.

عند الانتهاء من عملية التسجيل بنجاح سيتم البت في الطلب وإرسال رسالة تفيد بنجاح عملية التسجيل أو لا.

خطوات التحقق من أهلية التقديم على ساند

بعد الانتهاء من عملية التسجيل يقوم المواطن الانتقال إلى الخطوة التالية والتي تتمثل في التحقق من نتائج أهلية التسجيل في ساند التأمين، فما على المواطن الذي يرغب في الاستعلام سوى اتباع الخطوات التالية:

أولاً يقوم المواطن بالدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية السعودية السابق ذكره.

بعد ذلك يقوم المتقدم بتسجيل الدخول عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم يقوم بالضغط على زر “ تسجيل الدخول “.

“. بعد ذلك يقوم بالنقر على أيقونة “ التحقق من أهلية نظام ساند “.

“. ثم يقوم بإدخال البيانات المطلوبة والتي تتمثل في (رقم الهوية الوطنية – رمز التحقق).

ثم الضغط على زر “التحقق“

موعد نزول راتب ساند

أعلنت مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن موعد نزول راتب ساند في حسابات المستفيدين السعوديين، وذلك في اليوم الأول من كل شهر ميلادي مع مراعاة العطلات والاجازات الرسمية.

ويتم صرف راتب ساند لهذا الشهر في يوم الأربعاء الموافق 24 من شهر محرم عام 1443هـ، الموافق يوم 1 من شهر سبتمبر 2021م.

رقم ساند التأمين ضد التعطل عن العمل

جاء رد مؤسسة التأمينات الاجتماعية على أحد المواطنين الباحثين عن رقم للتواصل مع خدمة عملاء نظام ساند ضد التعطل عن العمل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي كما يلي “نأمل التواصل معنا عبر الرقم المجاني 920004696“.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة المعلومات التي تخص نظام ساند التأمينات الاجتماعية حيث تعرفنا على شروط وطريقة التسجيل في ساند التأمين ضد التعطل عن العمل، كما تعرفنا على موعد نزول راتب ساند ورقم ساند التأمينات.