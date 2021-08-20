نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن الأقساط المتبقية في بنك التسليف وكيفية أخلاء طرف بالطريقة الجديدة الصحيحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن الأقساط المتبقية أصبحت هي الشغل الشاغل للكثير من عملاء بنك التسليف والادخار السعودية، حيث يعمل الكثير من عملاء البنك بالبحث على شبكة الأنترنت للوصول إلى الطريقة المثالية التي يمكن من خلاله عمل الاستعلام عن الأقساط المتبقية، بشكل صحيح، ومن هنا يأتي دورنا في توفير الوقت والجهد على الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية بتسهيل الوصول إلى مرادهم في اقصر وقت ممكن، ومن خلال السطور التالية سوف نشرح لكم كيفية الاستعلام عن الأقساط المتبقية في بنك التسليف والادخار بطريقة بسيطة ومميزة.

الاستعلام عن الأقساط المتبقية

الحصول على قروض بهدف تيسير الزواج، أو قروض للعلاج، ويمكن للحاصلين على القرض سداده على سنوات عديدة دون دفع أي فائدة زائدة عن قيمة القرض الأصلية، كما يوفر البنك الخدمات الإلكترونية التي يستطيع المواطنين من خلالها الاستفسار عن القروض المتاحة لهم، بالإضافة إلى الاستعلام عن قيمة الأقساط.

ومن المعروف أن بنك التنمية الاجتماعية أو بنك التسليف والادخار كما كان اسمه قديما في المملكة العربية السعودية، يقدم العديد من الخدمات التي من بينها قروض بنك التسليف للزواج والأسرة، فضلاً عن استعادة المبالغ الزائدة، ومن أبرز تلك الخدمات هي الاستعلام عن بنك التسليف وهي الخدمة التي يُقدمها بنك التنمية الاجتماعية للاستعلام عن القروض، التي تم الحصول عليها من قِبل المقترض بعد إتمام كافة الشروط المتعلقة ببنك التسليف، فهيا بنا نتعرف على طُرق الاستعلام عن الأقساط المتبقية من خلال السطور التالية.

الدخول على موقع بنك التسليف.

قم بتسجيل البيانات الخاصة بك التي تتمثل في كتابة الاسم وكلمة المرور.

اختار كلمة “ادخل بواسطة بوابة النفاذ الوطني”.

قم بملأ كافة البيانات الخاصة بك، التي تتمثل في الاسم والرمز، أو رقم الهوية، والرمز.

بعد إدخال كافة البيانات الخاصة بك عليك بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

اختار نوع القرض الخاص بك، ومن ثم ستظهر لك العديد من التفاصيل الخاصة بالقرض، فضلاً عن تاريخ القرض، ونوعه، وفرع البنك الذي تم الاقتراض منه، ومواعيد الصرف، بالإضافة إلى كافة القروض التي قمت باقتراضها، والمعلومات الشخصية الخاصة بك.

وبعد إتمام كافة الخطوات التي ذكرنها في الأعلى سيتم تحويلك مباشرة إلى صفحة القرض للتعرف على أقساط القرض المتأخرة. الآن بإمكانك طباعة التفاصيل من خلال الضغط على أيقونة تقارير وطباعة، واختيار كشف الحساب. ستظهر لك الأقساط المتبقية على هيئة كشف.

كيفية أخلاء طرف بنك التسليف الطريقة الجديدة

كما هو معروف أن شروط بنك التسليف هي من الأشياء الأساسية التي يجب تنفيذها قبل الحصول علي أي قرض من البنك، هناك ايضا خطوات وطريقة صحيحه لكي يتم أخلاء طرف من بنك التسليف والادخار السعودي، ويأتي أخلاء الطرف في الخطوات التالية:

قم بالدخول على موقع بنك التنمية الاجتماعية. اختر خدمة إخلاء طرف. قم بملء البيانات التالية التي ستظهر لك في صفحة تحمل اسم إخلاء طرف، وكذا فهي التي تتطلب كتابة رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد اليوم بالهجري، تاريخ الميلاد الشهر بالهجري، وأخيراً كتابة الرقم الذي في الصورة. ثم قم بالضغط على كلمة استعلام. ستظهر لك رسالة تقول إخلاء ناجح لطرف العملية في البنك، أو قد لا يقبل ويُظهر إليك رسالة عدم إمكانية إخلاء الطرف حالياً بسبب الالتزامات الحالية مع البنك. فإذا تم إخلاء الطرف، عليك بطباعة الرسالة التي تظهر لك، قم بالضغط على الرابط الخاص بالطباعة، فيما تُعد هذه الورقة هي بمثابة مُستند إخلاء طرف من بنك التسليف، يُمكنك الآن إرساله إلى كافة الجهات دون الرجوع إلى البنك للتحقق منه.

وفي ظل الأوضاع الراهنة التي يعشها العالم بشكل كامل أكدت الحكومة السعودية أنها دائما تكون سندا لكل المواطنين في جميع الأوقات، حيث تمت بعض الاستثناءات التي يكون مضمونها الأعفاء من قروض بنك التسليف 1441 ، وهو ما استقبله الشعب السعودي بشئ من البهجة والسرور وإحساسهم أن الحكومة السعودية تشعر بجميع المواطنين في المملكة.