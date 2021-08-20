استعلام عن تفاصيل قضية برقم الهوية 1443 وزارة العدل السعودية

يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين عن كيفية استعلام عن تفاصيل قضية برقم الهوية عبر وزارة العدل السعودية على محرك البحث “جوجل”، ونود أن ننوه أن المملكة العربية السعودية تهتم في الآونة الأخيرة بتطوير التحول الرقمي في إطار رؤيتها السعودية 2030م وتقديم كافة خدماتها إلى المواطنين بصورة إلكترونية للتسهيل عليهم وتوفير الوقت والجهد، وقد وفرت وزارة العدل السعودية خدمة الإستعلام عن قضية بطريقة إلكترونية على موقعها الإلكتروني بحيث تُمكن المواطنين من الإطلاع على موعد القضية وكافة المعلومات الخاصة بها دون الإضطرار إلى الذهاب إلى مقرات وزارة العدل، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” كيفية الإستعلام عن تفاصيل قضية بإستخدام رقم الهوية كما كتبنا لكم في مقال سابق عن كيفية الإستعلام عن صك طلاق برقم الهوية، فإلى نص المقال.

استعلام عن تفاصيل قضية برقم الهوية

أتاحت وزارة العدل السعودية خدمة استعلام المواطنين السعوديين عن تفاصيل القضايا الخاصة بهم بصورة إلكترونية بسيطة من خلال عدة خطوات فقط اتبع الخطوات التالية:

أولاً يلزم على المواطن التوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة العدل السعودية على شبكة الإنترنت.

على شبكة الإنترنت. ثانياً ينبغي عليه بعد ذلك اختيار قائمة الخدمات الإلكترونية في الصفحة الرئيسية.

ثالثاً قم بالضغط على خدمة الإستعلام عن قضية برقم الهوية ثم حدد نوع القضية.

رابعاً أمامك الآن صفحة الإستعلام قم الآن بإدخال رقم الهوية وتحديد نوعها وكتابة تاريخ ميلادك.

خامساً قم بكتابة رمز التحقق المرئي ثم اضغط استعلام.

وأخيراً ستظهر لك كافة التافصيل المتعلقة بالقضية المرادة.

الإستعلام عن حالة قضية

يُمكنك للمواطن السعودي معرفة ميعاد القضية الخاصة به بالإضافة إلى كل التفاصيل والمعلومات المتعلقة بها من خلال موقع وزارة العدل من خلال اتباع الخطوات التالية: