نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن المخالفات بدون أبشر وكم رقم الاستعلام عن مخالفات المرور في المقال التالي

عمر شويل - جدة دائمًا ما تبحث فئة كبيرة من المواطنين السعوديين الذين لم ينشئوا حسابًا على منصة أبشر عن طريقة أخرى في الاستعلام عن المخالفات بدون أبشر ، حيث نجد أن وزارة الداخلية السعودية قد أتاحت أكثر من خدمة مميزة لمواطنيها تمكنهم من التوصل إلى الاستعلام عن أي مخالفة مرورية بشكل إلكتروني يوفر عليهم الكثير من الوقت والجهد.

الاستعلام عن المخالفات بدون أبشر

من الممكن أن يتوصل أي متقدم للاستفادة من خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية التي أتاحتها وزارة الداخلية دون الدخول إلى منصة أبشر، فكل ما عليه أن يقوم بالنقر على الرابط الخاص بالموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية السعودية.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية بدون أبشر

في البداية يقوم المتقدم باختيار أيقونة أفراد التي ستظهر أمامه مباشرة بعد دخوله مباشرة إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية، وبعد تلك الخطوة يقوم المتقدم بتسجيل المخالفات المرورية وذلك في المربع الخاص بعمليات البحث.

ثم يقوم المتقدم بالذهاب على أيقونة الاستعلام عن المخالفات المرورية والتي ستتواجد أمامه على الصفحة، ومن بعدها يقوم الشخص بتسجيل كافة البيانات الشخصية الخاصة به والتي ستطلب منه.

وهذه البيانات عبارة عن إدخاله لرقم الإقامة الخاص به إذا كان مقيمًا بالسعودية، أو الرقم الخاص بالهوية الشخصية إن كان من مواطنين هذه البلد، ومن بعدها يقوم المتقدم بكتابة الرمز المرئي والذي سيظهر أمام المتقدم بالصفحة، وبعد دقائق سوف يظهر أمام المتقدم كافة التفاصيل الخاصة بالمخالفات المرورية التي أرتكبها.

كم رقم الاستعلام عن مخالفات المرور

ومن الممكن أن يقوم أي شخص بالاستعلام عن مخالفات المرورية من خلال الاتصال بهذا الرقم، 920002005، أو 00966114419688، فسوف يتم الرد على أي مشخص يقوم بالاستعلام وذلك بشكل يومي من الساعة السابعة والنصف صباحًا إلى الثانية والنصف ظهرًا.

وفي النهاية نكون قد سردنا لكم بشكل تفصيلي وواضح بخصوص طريقة أخرى في الاستعلام عن المخالفات بدون أبشر، وذلك من خلال الرابط الخاص بموقع وزارة الداخلية، أو من خلال التواصل على أرقام خدمة العملاء والتي توفرها الوزارة أيضًا للمواطنين، لكي يتعرفوا على كافة المعلومات التي تخص مخالفتهم المرورية التي قاموا بها من قبل.