نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي مقيم برقم الجواز أو رقم الإقامة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي مقيم برقم الجواز أو رقم الإقامة عبر بوابة نظام ابشر الجوازات حيث يقدم لكم موقع ابشر الإلكتروني الكثير من خدمات الجوازات السعودية ومنها خدمة الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج نهائي مقيم برقم الإقامة أو رقم الحدود حيث يبحث الكثر من المقيمين داخل حدود أراضي المملكة العربية السعودية عن تأشيرة الخروج النهائي من المملكة والعودة إلي بلادهم بعد أن انهوا كافة أجراءات عملهم في المنشآت والمؤسسات السعودية كما يقدم لكم بوابة ابشر الجوازات طريقة معرفة صلاحية تأشيرة الخروج النهائي وكذلك طريقة طباعة تأشيرة خروج نهائي برقم الحدود.

الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي

تسعي حكومة المملكة العربية السعودية جاهدة لتوفير احتياجات مواطنيها والمقيمين علي أراضيها وتوفير لهم كافة الخدمات الحكومية بطريقة إلكترونية حتي توفر لهم الوقت والجهد المبذول في عملية استخراج الأوراق الرسمية وإنهاء كافة خدمات الجوازات المختلفة لذا تقدم لهم من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية بوابة ابشر للخدمات الإلكترونية والتي تضم الكثر والكثير من الخدمات التي يحتجاها الوافدين والمقيمين داخل السعودية.

الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي برقم الإقامة

لكي تتمكنوا من الاستفادة من خدمة استعلام عن حالة خروج نهائي برقم الإقامة يرجي اتباع الخطوات التالية للاستفادة القصوى من الخدمة المقدمة من قبل موقع ابشر الإلكتروني فبرجاء المتابعة :

الدخول من خلال رابط موقع ابشر للخدمات الإلكترونية. ثم نضغط علي خدمات الأفراد. ثم نقوم بتسجيل الدخول علي الموقع من خلال كتابة اسم المستخدم أو رقم الهوية. نقوم بكتابة كلمة المرور الخاص بك ونضغط علي زر تسجيل الدخول. نذهب إلى قسم الجوازات السعودية. ومنه نختار خدمة الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج نهائي مقيم برقم الإقامة .

وسوف تظهر لنا صفحة نقوم بكتابة كافة البيانات المطلوبة بها في الحقول الفارغة أمامنا ونملأها بالاسم ورقم الهوية ورقم الإقامة والجنسية ورقم الجواز ثم نضغط علي زر بحث.

الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج نهائي مقيم

نضع بين أيديكم الآن رابط الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي برقم الجواز من خلال بوابة ابشر الإلكترونية لخدمات الجوازات السعودية التابع للموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية فبعد الضغط علي الرابط السابق لأبشر نقوم بتابع الخطوات السابقة وكتابة كافة البيانات بطريقة صحيحة وبعد الضغط علي زر بحث سوف تظهر لنا صفحة أخري بها جميع بيانات تأشيرة الخروج النهائي من السعودية وتاريخ إصدارها وطريقة طباعتها.