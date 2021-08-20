رابط وظائف جامعة الأمام عبد الرحمن بن فيصل للتسجيل على 72 وظيفة صحية هندسية إدارية للجنسين

رابط وظائف جامعة الأمام عبد الرحمن بن فيصل، من أهم الروابط الإلكترونية التي يتم البحث عنها خلال الساعات الماضية من قبل الشباب والفتيات في المملكة العربية السعودية، الباحثين عن فرصة عمل بعد أن أعلنت الجامعة عن حاجتها لعدد 72 وظيفة متنوعة ” صحية، إدارية، هندسية “، وحددت الجامعة الضوابط والشروط الواجب توافرها في الراغبين في التقديم لكافة التخصصات المتاحة، وكذالك حددت توقيتات التسجيل على الوظائف، ودعت الشباب للدخول على رابط الجامعة الإلكترونية والإطلاع على تفاصيل الوظائف.

موعد التسجيل على وظائف جامعة الأمام عبد الرحمن بن فيصل

أعلنت الجامعة عن المواعيد والتوقيتات للتسجيل على الوظائف الشاغرة بها، والتي سيستمر التسجيل بها لمدة أسبوعين كاملين، تبدأ من يوم الأحد القادم الموافق 2021/08/22 الموافق 14 محرم 1443، وينتهي التقديم يوم السبت 2021/09/04 الموافق 27 من شهر محرم 1443، الساعة الثانية والنصف مساءً.

رابط التقديم على وظائف جامعة الأمام عبد الرحمن بن فيصل

الدخول على رابط selfemp.iau.edu.sa. الإطلاع علة الوظائف المتوفرة. تحديد الوظيفة المناسبة لمؤهلك العلمي. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة في أستمارة التسجيل الإلكترونية. مراجعة البيانات والموافقة على شروط الوظائف. الضغط على تأكيد الطلب وبذالك يتم التسجيل على الوظيفة.

مسميات الوظائف الشاغرة في جامعة الأمام عبد الرحمن

” مشرف تمريض، فني صيانة، فني رعاية أسنان، فني تركيب أسنان، أخصائي خدمات مرضى ثاني، أخصائي موارد بشرية ثاني، أخصائي تمريض نساء، أخصائي تمريض رجال، أخصائي تقنية قسطرة قلب، أخصائي صيدلي سريري، أخصائي صيدلي، أخصائي علاج تنفسي، أخصائي تقنية أسنان، مساعد طبيب أسنان، مهندس نظم معلومات أول، مهندس طبي حيوي ثاني، أخصائي تصميم داخلي ثاني، مهندس بيئة وسلامة ثاني، أخصائي إدارة حالات ثاني، أخصائي أقتصاد صحي، أخصائي معلومات صحية ثاني، أخصائي ترميز طبي، أخصائي تأمين طبي، سكرتير طبي أول”.

الشروط العامة للتقديم على الوظائف