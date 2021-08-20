تمويل قصير الأجل بهامش ربح 0% و 5,000 ريال من بنك الأهلي السعودي بالمملكة

تمويل قصير الأجل بهامش ربح 0% و 5,000 ريال من بنك الأهلي السعودي تمويل علي أقساط شهرية من ثلاث شهور إلي سنة كاملة، ثم بدون هامش ربح، فيمكنك الحصول علي اسرع تمويل شخصي قصير الأجل، للسعودين والمقيمين بالمملكة، ويتميز التمويل بالموافقة الفورية، من البنك الأهلي السعودي، ثم انه تمويل يتمشى مع الشريعة الإسلامية، ويهدف إلي خدمة المجتمع في المملكة، ويتميز التمويل أيضا بانك لا تقوم بسداد القسط خلال شهر رمضان، ولا يتطلب منك مصاريف إدارية، ومبلغ التمويل من 5000 ريال سعودي، ولكن بعد تطبيق جميع الشروط المطلوبة، ومتاح التقديم للطلب إلكترونيا، والحصول علي عروض التمويل المختلفة، وميسرة بدون فوائد مالية، وبدون رسوم إدارية، بأقساط ميسرة إلي سنة كاملة.

تمويل قصير الأجل بهامش ربح 0% و 5,000 ريال من بنك الأهلي السعودي

هناك مميزات للتمويل الشخصي قصير الأجل، من البنك الأهلي السعودي بالمملكة:

بدون هامش ربح لجميع العملاء مواطنين ومقيمين. ثم إمكانية السداد المبكر للتمويل. تمويل قصير الأجل يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية. يتميز أيضا بتدفق نقدي يصل 1,5 مليون ريال سعودي. يتأجل التسديد في شهر رمضان المبارك. موافقة سريعة وفورية وسداد قرض ميسر. التمويل يبدأ من 5000 ريال إلي 1,5 ريال سعودي.

الشروط اللازمة للحصول علي التمويل الشخصي

دخل شهري ثابت لا يقل عن 3000 ريال سعودي للمواطن، 4000 ريال للمقيم. لا يقل السن للسعودي 18 سنة، ثم المقيم 21 سنة، إلي سن 60 سنة للمتقاعد، وحتي 70 سنة عند انتهاء مدة التمويل. يحتاج فترة عمل في القطاع الحكومي ثلاث اشهر، أما في الشركات الرئيسية للسعودي والمقيم ثلا اشهر. ثم فترة عمل سنة كاملة للعاملين في القطاع الخاص سعودي أو مقيم. تقديم جميع الضمانات المطلوبة والمستندات، سواء كان سعوديا أم مقيم.

معلومات مهمة عن تمويل قصير الأجل من الأهلي السعودي

تطبق الشروط والأحكام بسياسة، البنك الائتماني، بما يتوافق مع مؤسسة النقد العربي السعودي. ثم يحتسب معدل النسبة السنوي، على ثلاثة عوامل أساسية، وهي معدل النسبة، مبلغ التمويل، مدة التمويل. يتضمن معدل النسبة الثانوي مبلغ الرسوم الإدارية المطبقة. رقم البنك لا استفسار 8002441005. ثم يشترط تحويل الراتب إلي البنك الأهلي عبر نظام سريع. الاشتراط أن تكون موظفا في القطاع الحكومي أو الخاص ضمن الشركات المعتمدة. تبلغ الرسوم الإدارية 1% من مبلغ التمويل 5000 ريال سعودي.

الأوراق المطلوبة للتمويل قصير الأجل

بطاقة الهوية الشخصية للسعودي. ثم الإقامة للمقيم بالمملكة. ثم خطاب موجهة من جهة العمل، نوع الوظيفة، الراتب الشهري، تاريخ الالتحاق بالعمل، البدلات التي يحصل عليها.

خطوات الحصول علي التمويل الشخصي من الأهلي السعودي

إذا كنت ترغب في الحصول علي التمويل، من الأهلي السعودي: