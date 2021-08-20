افضل تمويلات شخصية سريعة وشروطها بدون كفيل لمدد تصل إلي 48 شهر بالمملكة

افضل تمويلات شخصية سريعة وشروطها بدون كفيل لمدد تصل إلي 48 شهر من افضل التمويلات وهي خدمة جديدة من الخدمات، التي تسعي البنوك بالمملكة، بتوفيرها لعملائه، وهي بدون تحويل راتب، ويتمشى مع الشريعة الإسلامية، ثم يقوم العميل بالتقسيط المريح للتمويل، حيث فترة التسديد تصل إلي 36 شهرا، فهو تمويل التورق، وهو قرض شخصي مبتكر يمنح العميل، الحصول علي السيولة النقدية، ويتمشى مع الشريعة الإسلامية، وهذا التمويل ببساطة، يقوم العميل بشراء سلعة محلية، يمتلكها البنك بالتقسيط، ويعمل توكيلا لمن يراه مناسبا لبيع السلعة، وفقا لنموذج التوكيل المعتمد من الهيئة الشرعية، فيقوم الوكيل بوضع ثمن السلعة في الحساب البنكي للعميل، علي شكل شراء اسهم محلية أو سيولة مالية، بواسطة البنك ثم يتم تحويلها إلي محفظة العميل، وهناك تمويلات كثيرة ومتنوعة، تناسب العملاء وتناسب احتياجاتهم سنطرق لها من خلال المقال.

افضل تمويلات شخصية سريعة وشروطها بدون كفيل لمدد تصل إلي 48 شهر

مميزات تمويل التورق من بنك الرياض بالمملكة:

تمويل معتمد من هيئة الشريعة الإسلامية بالبنك. ثم يقوم بتمويلات للمتقاعدين حتي سبعون سنة. في حالي وفاة العميل، يلغي الدين، ويتم إعفاء الورثة،

شروط التمويل من بنك الرياض للعاملين في القطاع الحكومي

هناك شروطا وضعها البنك، بناءا علي سياسة المملكة، لكي يلتزم بها العملاء، الذين يرغبون في الحصول علي افضل تمويل شخصي، بدون تحويل مرتاباتهم، وهذه الشروط هي:

عمر العميل 18 سنة فيما فوق. ثم لا يقل صافي المرتب عن ثلاثة الآف ريال سعودي. لا يشترط وجود مدة خدمة معينة. موظفي بعض المؤسسات لا يتم تحويل الراتب، مثلا كموظفي البنوك، والباقي يتم تحويل الراتب. ثم مدة السداد من 12 شهرا وحتي 48 شهرا علي الأكثر.

شروط التمويل من بنك الرياض للعاملين في القطاع الخاص

عمر العميل 18 سنة فيما فوق. ثم لا يقل صافي الدخل عن خمسة الآف ريال سعودي. مدة الخدمة شهر لمن رواتبهم 8 ألف ريال، وثلاثة اشهر من خمس إلي ثمانية ألف ريال سعودي. ثم خطاب تحويل الراتب موجها لبنك الرياض. يتم إيداع الراتب في بنك الرياض من خلال النظام السريع. شروط التمويل من بنك الرياض لموظفي الشركات الكبرى.

شروط التمويل من بنك الرياض للعاملين في الشركات الكبري