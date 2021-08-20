كيفية حجز موعد في المرور السعودي عبر ابشر، تعتبر أحد اهم الخدمات بحثًا واهتماما من قِبل المواطنين في المملكة العربية السعودية في الوقت الراهن ، وذلك بعد ما قامت وزارة الداخلية السعودية بإتاحة إمكانية قيام المواطنين بالحجز عبر شبكة الإنترنت من خلال الدخول إلي موقع منصة أبشر الإلكتروني ، وذلك يأتي في إطار حرص الحكومة السعودية علي توفير الجهد والوقت علي المواطنين و يعتبر نظام أبشر الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية السعودية أهم وأبرز الأنظمة المتواجدة داخل السعودية ، ومن أشهر الخدمات التي يقوم نظام أبشر بتقديمها هي خدمة حجز موعد في المرور السعودي ، وذلك بهدف التخفيف من نِسب الإزدحام بين جميع المواطنين الراغبين في الحصول علي الرخص من مكاتب المرور، وفي نفس الوقت من أجل تقليل فُرص انتشار عدوي فيروس كورونا المستجد ، كما تقوم تلك الخدمة أيضًا بالتسهيل علي كافة المواطنين والمقيمين بالسعودية حجز موعد في المرور من أجل إتمام جميع الإجراءات الخاصة بالحصول علي رخص القيادة من استخراج رخصة أو تجديد رخصة أو الحصول علي بدل فاقد للرخصة وغيرها من الخدمات الحيوية بالمرور السعودي.

كيفية حجز موعد في المرور السعودي عبر ابشر

يعتبر حجز موعد المرور عن طريق أبشر احد الخدمات التي تقدمها الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الداخلية ، بالتنسيق مع إدارة المرور السعودية ويمكنك حجز موعد المرور عبر أبشر من خلال اتباع الخطوات الآتية :

أولًا يجب الدخول إلي رابط منصة أبشر الإلكترونية .

اختيار ابشر أفراد.

تسجيل الدخول إلي منصة أبشر بواسطة إدخال اسم المستخدم ، و رقم الهوية ، وكلمة المرور.

إدخال الرمز المرئي في الخانة المخصصة لها.

سيتم إرسال رسالة تحقق لك علي الجوال المسجل بالحساب.

إدخال الرمز الذي تم إرساله.

يتم الضغط علي أيقونة تسجيل الدخول .

يتم بعد ذلك تحديد قائمة الخدمات الإلكترونية.

ومن ثم تحديد خيار خدمات المرور.

يتم الضغط علي أيقونة حجز موعد بالمرور.

ثم بعد ذلك تحديد الخدمة الراغب فيها من الخدمات الظاهرة أمامكم.

تحديد الفرع الخاص بالمرور الذي ترغب بأن تحجز موعد فيه.

بعد ذلك يتم تحديد التوقيت المناسب مع اليوم.

يجب قراءة كافة التعليمات الظاهرة أمامكم بشكل جيد.

يتم الضغط علي تأكيد بيانات الموعد.

بعد ذلك يتم طباعة الموعد الذي تم تحديده.

يجب إحضاره إلي دائرة المرور التابع لها.

هل يمكن تغيير موعد حجز المرور ؟

بعد اتباع طريقة حجز موعد المرور واختيار الموعد المناسب لك ، يمكن تغيير حجز موعد المرور أو تعديله أو إلغاء حجز عبر ابشر عن طريق الآتي :

الدخول إلي منصة ابشر الإلكترونية .

يتم تسجيل الدخول من خلال إدخال رقم الهوية وكلمة المرور واسم المستخدم.

من صفحة خدماتك الإلكترونية يتم اختيار ” المواعيد “.

يتم بعد ذلك اختيار خدمة المرور ، وستظهر لك قائمة المواعيد الخاصة بك.

يوجد بجانب كل موعد عدد من الاختيارات سواء فتح ، تعديل أو إلغاء.

يمكنك الاطلاع على تذكرة الموعد الخاصة بك من خلال الضغط على فتح.

يمكن إلغاء حجز الخاصة بك للمرور من إلغاء.

يمكنك تغيير حجز موعد المرور عبر ابشر عن طريق الضغط على تعديل.

يتم اختيار الموعد بالطريقة المناسبة لك

بعد الانتهاء يتم الضغط علي تأكيد ليتم تأكيد موعدك الجديد.

رابط حجز موعد في المرور

يبحث المواطنين عن الرابط المُباشر المُخصص من أجل حجز الموعد في المرور السعودي لإتمام وإنجاز كافة الإجراءات الخاصة داخل الإدارة العامة للمرور السعودي ، فيمكنكم ذلك الآن بحجز الموعد عبر الدخول مباشرة إلي منصة ابشر الإلكترونية ، والذهاب إلي مقر المكاتب في الموعد المحدد من إتمام الطلب.