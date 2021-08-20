برنامج ريف يكشف موعد دراسة أهلية منتجات العسل والنحل للمستفيدين

بعد السماح باستقبال طلبات دخول النحالين الأراضي التابعة للغطاء النباتي والمتنزهات، أعلن برنامج ريف عن موعد إعلان نتائج الأهلية لكافة المتقدمين على أنشطة العسل وإنتاج النحل، وكان برنامج رد على العديد من الاستفسارات والتساؤلات من المقيدين والمسجلين في البرنامج حول الموعد النهائي لظهور نتائج الأهلية، وقال البرنامج أن دراسة الأهلية تتم دراستها لقطاع الأسر المنتجة، وذلك خلال 60 يوم عمل، تبدأ من زيارة ممثل الجمعية المعتمدة للتحقق من كفاءة المشروع.

وكشف برنامج الريف في وقت سابق ورداً على الاستفسارات الخاصة بالمتقدمين والمسجلين، أن برنامج الريف يدعم العديد من الأنشطة، والتي تشمل زراعة العديد من أنواع الفواكه خاصةً العنب، الفراولة، الليمون، والمانجو، وبعض المحاصيل الأخرى مثل القمح، الذرة الرفيعة، الحبحب البعلي، القمح، الدخن، والورد الطائفي، بالإضافة إلى منتجات العسل، والنحل.

برنامج ريف

برنامج ريف هو أحد البرامج الحكومية التي خصصتها الحكومة للمزارعين في المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل دعم المزارعين في المملكة وأسرهم، وبموجب نتائج الأهلية التي تتم شهرياً، دعم المستفيدين من المزارعين وأسرهم مادياً بنسبة تصل إلى 10% من بيانات الطلب الذي تم تسجيله من قل، علماً أن إجمالي الدعم للمستفيد لا يتجاوز قيمة رأس المال، وبحد أقصى 54 ألف ريال سعودي في السنة.

شروط وضوابط القبول في برنامج ريف للمزارعين

يجب أن يكون المستفيد مواطن سعودي أو حاملاً لبطاقة التنقل.

يجب أن يكون المتقدم من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم، وأن يكون ممتهن لأي من المهن الزراعية التي تم تحديدها من قبل البرنامج.

يجب على المتقدم ألا يكون موظفاً في أي من الوظائف سواء في القطاع العام، أو الخاص.

عمر المتقدم للدعم لا يقل عن 21 عاماً.

إجمالي الدخل الشهري للمتقدم لا يزيد عن 6.000 ريال سعودي.

يجب تقديم ما يثبت الأهلية لمزاولة المهنة بوثائق معتبرة لدى برنامج ريف.

يجب على المتقدم أن يكون ملتزماً بكافة الضوابط والشروط المتبعة لدى البرنامج، سواء الفنية أو الصحية.

يجب أن يكون للمستفيد حساب بنكي باسمه ويكون مسجل على المنصة الإلكترونية.

يشترط خصول الأسرة أو المستفيد على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

على الجانب الآخر أعلن برنامج ريف أن البرنامج يشمل كافة مناطق المملكة العربية السعودية، حسب قطاعات البرنامج المستهدفة، جاء ذلك رداً على أحد الاستفسارات من قبل المستفيدين، حول هل يشمل التسجيل في البرنامج كافة المناطق أم مناطق معينة داخل المملكة.