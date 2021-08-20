طريقة التقديم على حافز الجديد | تسجيل حافز جديد 1443

يهتم عدد كبير من الشباب السعودي بالبحث عن طريقة التقديم على حافز الجديد ذلك البرنامج الذي يقوم على أساس تقديم يد العون لجميع الشباب السعودي الراغب في الحصول على العمل، حيث يقوم البرنامج بتقديم عدد من البرامج التدريبية لإعداد شاب قادر على الدخول في السوق السعودية والعمل على إنشاء مشاريعه وأفكاره الخاصة بعيداً عن العمل التقيلي مثل التوظيف في القطاعات الحكومية أو الخاصة، لذلك يعتبر التسجيل في حافز أحد أهم الأشياء التي يجب على الشباب فعلها في تلك الآونة، وذلك من أجل الحصول على عمل سواء من خلال برنامج حافز البحث عن عمل أو حافز صعوبة البحث عن عمل أو برنامج إعانة البحث عن عمل، كما سنقوم بتوفير جميع التفاصيل بتلك البرامج فيما يلي.

شروط حافز الجديد

ومن خلال برنامج طاقات قد تم تحديد على من الشروط للتسجيل في حافز التي يجب على المتقدم قبل التسجيل بالالتزام بها، وتلك الشروط هي:

يلزم أن يكون سعودي الجنسية، فلا يحق للمقيمين بالتقديم على البرنامج.

يجب أن يكون عمر الشاب ما بين سن 20 إلى 40 عاماً.

يلزم عدم وجود أي سجل لنشاط تجاري.

عدم وجود أي دخل شهري نتيجة لتعويض عن فقد عمل.

ألا يكون عاملاً بأي من القطاعات العام أو الخاص.

يلزم توفير ما يثبت قدرة الشخص على العمل بعد الحصول على الكورسات التدريبية.

يجب ألا يكون الشخص طالباً بأي مرحلة من مراحل التعليم.

يلزم ألا يكون المستفيد له دخل شهري أكثر من الحد الذي يمنعه من الحصول على المعونة.

يجب ألا يكون له معاش في صندوق التنمية الاجتماعية السعودي.

عدم وجود أي إعاقات جسدية تمنعه من العمل.

أما بالنسبة للطبية الذين أنهو دراستهم، فيلزم أن يمر على الأقل مدة 6 أشهر من بعد الحصول على شهادة إتمام التعليم، حتى يتمكنوا من التسجيل في حافز.

تعتمد طريقة التقديم على حافز الجديد بشكل أساسي على مجموعة من الأوراق يجب توفيرها عند الرغبة في التسجيل في حافز.

يلزم أن يكون الشخص مقيم إقامة كاملة بالمملكة، وأن يكون قد مرت مدة لا تقل عن 10 أشهر من آخر جولة سفر خارج المملكة.

أما بالنسبة لموظفين فيجب ألا تقل فترة الانقطاع عن العمل عن 3 أشهر، حتى يكون له الحق في التقديم في حافز.

طريقة التقديم على حافز الجديد

بعد التعرف على شروط حافز الجديد، فيجب معرفة طريقة التسجيل في إعانة البحث عن عمل، وطريقة التسجيل تكون كما يلي:

يتم الدخول لموقع حافز- طاقات.

قم باختيار “جميع البرامج”.

اختر “إعانة البحث عن عمل”.

ثم انقر فوق “التقديم هنا”.

أدخل بياناتك الشخصية مثل (المؤهل العلمي – رقم الايبان – الحالة الاجتماعية).

قم بكتابة رقم الجوال لتصلك رسالة التأكيد.

قم بإدخال رمز التأكيد، ثم قم بإرسال نموذج الطلب.

فهذه هي طريقة التقديم على حافز الجديد ويجب الالتزام بجميع الشروط حتى يتم قبولك في البرنامج بنجاح.