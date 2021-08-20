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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة حصص التعليم المستمر .. وزارة التعليم السعودية الخطة المطورة في المقال التالي
نشرت التعليم السعودية قائمة حصص التعليم المستمر وخطة مواد التربية الخاصة ومخطط مدارس تحفيظ القرآن الكريم المدارس الفاعلة في خارج المملكة والتعليم العام ومسارات المرحلة الثانوية، حيث تضمن التعليم المستمر مراحل المتوسطة والابتدائية والسنة الأولى المشتركة في الثانوي، من جهة ثانية بلغ عدد المواد المدرجة في المرحلة الابتدائية سبعة مواد بالأول ابتدائي بينما يبلغ عدد المواد الدراسية في الثاني ابتدائي 10 مواد، و11 مادة في الثالث ابتدائي، بينما بلغ عدد المواد للأول متوسط إحدى عشرة مادة وكذلك الأمر بالنسبة للثاني متوسط، أما الثالث متوسط فيبلغ عدد المواد 12 مادة.
قائمة حصص التعليم المستمر للابتدائي في السعودية
يتكون التعليم المستمر في المرحلة الابتدائية من ثلاثة صفوف فقط هي الأول والثاني والثالث، خصص للصف الأول 18 حصة في مجمل المواد، بينما يبلغ عدد حصص الثاني ابتدائي 19 حصة، والثالث ابتدائي 20 حصة، وفيما يلي جدول حصص التعليم المستمر للابتدائية.
حصص التعليم المستمر للمرحلة المتوسطة
- عدد حصص المتوسط 35 حصة موزعة على إحدى عشرة مادة
- ثاني متوسط يحتوي على 35 حصة موزعة على إحدى عشرة مادة
- الثالث متوسط 35 حصة موزعة على 12
- عدد فترات مصحف مدرستي فترتين لكل صف
- وفيما يلي حصص التعليم المستمر للفصول الدراسية الثلاثة للمتوسطة.
حصص التعليم المستمر للسنة الأولى المشتركة “ثانوي”
يبلغ عدد الحصص الدراسية الإجمالي 32 حصة دراسية تم توزيعها على سبعة مواد، بالإضافة إلى وجود حصتين مخصصتين في مصحف مدرستي، ومن ضمن هذه المواد:
- اللغة العربية – كفايات لغوية
- دراسات إسلامية – القرآن والتفسير
- الأحياء
- تقنية رقمية
- مادة الرياضيات
- تفكير ناقد
- لغة إنجليزية
- وفيما يلي جدول حصص السنة الأولى المشتركة المخصصة للتعليم المستمر.
ما هي أبرز تصريحات وزير التعليم حول العودة للدراسة
- أكد الوزير أنه في حال الاشتباه بأي إصابة داخل أي فصل سيتم إيقاف هذا الفصل لعشرة أيام، ومن ثم تحويل الدراسة بشكل مباشر إلى المنصة التعليمية مدرستي ، حيث سيتلقى الطلاب تعليمهم طيلة هذه الفترة على منصة مدرستي
- حذر الوزير من أنه لن يتم السماح للطلاب بدخول المنشآت التعليمية إلا بعد أخذ اللقاح ليتم بعدها رفع الدروس اليومية على موقع مدرستي لمن لم يحصل على لقاح كورونا
- سيتم التعامل وفق لوائح وزارة الموارد البشرية مع المعلمين الرافضين الحصول على لقاح كورونا وكذلك الأمر بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس.
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